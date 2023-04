Recharge électrique : ChargePoint et le loueur ALD Automotive lancent leur coentreprise pour brancher les flottes

Nouveau partenariat en matière de mobilité durable. Spécialisée dans la gestion des réseaux électriques et les bornes de recharge, l'entreprise américaine ChargePoint et ALD Automotive, filiale de la Société Générale opérant dans la location longue durée et la gestion de parc automobile, ont décidé de faire front commun en vue de faciliter la transition énergétique – et donc l'électrification – des flottes d'entreprise.

« Avec ChargePoint, notre objectif est de simplifier et de faciliter l'accès aux services de recharge des véhicules électriques pour les flottes d'entreprise. Cette nouvelle entreprise permet à ALD Automotive de faire un pas en avant supplémentaire dans la chaîne de valeur de l'écosystème des véhicules électriques tout en faisant progresser les technologies vertes pour la mobilité. [...] Nous prenons au sérieux notre responsabilité de faciliter la transition énergétique et nous sommes déterminés à faire de la mobilité durable une réalité », confirme Tim Albertsen, P-DG du loueur.

Une coentreprise dédiée

Ce projet de création d'un « fournisseur unique de services de mobilité électriques (e-MSP) », prenant la forme d'une coentreprise, « proposera aux conducteurs de véhicules de flottes d’entreprise une solution de recharge simple, avec un accès facilité, des reportings de facturation et de remboursement », indiquent les deux partenaires.

D'une manière plus concrète, les flottes clientes et leurs conducteurs auront accès à « plus de 485 000 points de charge à travers l'Europe » avec une application et une carte de recharge. Côté facturation, depuis leur tableau de bord dédié, les gestionnaires de parc auront une visibilité des habitudes de charge des collaborateurs (à domicile, en itinérance ou sur site).

Sur quels marchés seront proposés les services de la joint-venture ALD/ChargePoint ?

Selon les premières informations présentées par les deux entreprises, leur joint-venture sera établie en France, avec un siège en région parisienne.

Ses activités débuteront fin 2023 en France et aux Pays-Bas et seront rapidement étendues à la Belgique et l'Allemagne. ALD et ChargePoint envisagent un déploiement dans huit autres pays européens (Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, Italie, Norvège, Royaume-Uni et Suède) à l'horizon 2025 avant de s'étendre à d'autres zones géographiques et d'autres typologies de clients comme les PME, les loueurs et même les particuliers.