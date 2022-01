Recharge électrique : de nouveaux tarifs pour les clients Hyundai sur les bornes Ionity

Les conducteurs de Hyundai électriques ont la possibilité de payer (un peu) moins cher la recharge de leur véhicule. Si les clients de la marque bénéficient déjà de tarifs préférentiels sur les bornes Ionity car le constructeur coréen est membre du consortium à l'initiative de ce réseau de charge rapide, de nouveaux abonnements permettant de réduire encore le coût de la recharge des batteries.

« Nous sommes conscients qu’il est essentiel de proposer une infrastructure de recharge étendue avec des tarifs transparents pour que la mobilité électrique continue de prendre de l’ampleur. En offrant à nos clients des avantages premium, tels qu’un accès à prix réduit au réseau de recharge étendu à haute puissance Ionity et notre service d’abonnement Charge myHyundai, nous accordons une priorité absolue à leurs besoins et rendons l’utilisation d’un véhicule électrique plus pratique que jamais », fait savoir Andreas Christoph Hofmann, vice président marketing et produit chez Hyundai Motor Europe.

À partir de 0,29 euro la minute de charge (rapide)

En cette fin janvier, Hyundai annonce commercialiser un abonnement "Ionity Lite", garantissant un coût de l'électricité plafonné à 0,52 euro/minute sur les bornes de recharge rapide Ionity moyennant un abonnement mensuel facturé 4,50 euro. En parallèle, le constructeur maintien son offre d'abonnement "Ionity Premium", destinée aux utilisateurs réguliers et caractérisée par un abonnement mensuel de 13 euros et un prix à la minute de 0,29 euro. À noter également que « ces deux offres sont valables pour une durée de 12 mois, sans renouvellement automatique », est-il en encore précisé.