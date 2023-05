Recharge électrique : Driveco lève 250 millions d’euros

S’inscrivant comme l’un des pionniers français de la recharge de véhicules électriques depuis plus de dix ans, Driveco avait généré quelque 25 millions d’euros de revenus en 2022, soit un chiffre d’affaires triplé par rapport à 2021. Fort de cette belle santé économique, l’entreprise vient de bénéficier d’une levée de fonds de 250 millions d’euros auprès du gestionnaire de fonds de pension APG. Les actionnaires historiques, à savoir Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à la finance durable, et Corsica Sole, demeurent au capital.

Appuyer sa place de leader dans le monde de la recharge

Cette conséquente enveloppe devrait ainsi permettre à Driveco de concrétiser l’un de ses principaux objectifs : devenir un acteur majeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France et en Europe. L’entreprise créée en 2010 et qui dispose de plus de 8 000 points de recharge électrique sur l’ensemble du territoire français, soit le deuxième plus grand réseau national ouvert au public, vise en effet la gestion plus de 60 000 points de charge en Europe à horizon 2030. Sont d’ailleurs prévus l’installation et l’opération, sur les parkings des Carrefour Market de France, de plus de 600 stations assurant l'électrification de 3 000 places de stationnement. Un déploiement massif de ses propres stations de recharge qui éviterait l’émission de 3 millions de tonnes de CO2 par an, dans le cadre des attentes émises par l’Union européenne au travers du plan « Fit for 55 ».

Pour Driveco, ce deuxième tour de table renforcera donc son maillage territorial mais également sa stratégie d’internationalisation en consolidant ses innovations technologiques et l’amélioration de l’expérience client sur ses stations comme sur son application mobile. Pour ce faire, l’entreprise entend doubler ses effectifs aux alentours de 2025, en particulier au sein de ses équipes Tech et Produit. « En s'appuyant sur son excellence opérationnelle et son approche centrée sur le client, l’entreprise est alors bien positionnée pour devenir, dans les prochaines années, un acteur clé du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques en France et dans les pays européens voisins », prédit Arjan Reinders, head of infrastructure Europe chez APG.