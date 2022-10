Recharge électrique : E-Gap étoffe sa flotte parisienne

Le spécialiste de la recharge rapide et mobile renforce son implantation dans la capitale avec la livraison, dans les semaines à venir, de six camions supplémentaires.

Au lieu de cinq, ce sera bientôt une dizaine de vans estampillés E-Gap qui sillonnera Paris pour recharger les VE en manque d’autonomie. C’est en effet ce que prévoit l’entreprise que son fondateur, Eugenio de Blasio, définit lui-même comme « un genre d’Uber de la recharge ». Forgée sur un concept de livraison d’énergie électrique produite de manière renouvelable et visant à faire gagner du temps aux conducteurs de véhicules électrifiés, cette société d’origine italienne a commandé 22 nouveaux fourgons, dont six seront livrés dans les prochaines semaines. E-Gap apportera ainsi son service de bornes de recharge rapide mouvantes à un plus grand nombre d’automobilistes franciliens.

E-Gap passe des caps

Outre cette flotte de vans pour répondre aux besoins croissants des conducteurs de VE, qu’ils soient professionnels comme les VTC ou particuliers puisque l’entreprise adopte un modèle BtoBtoC, E-Gap multiplie les projets tricolores. De ce fait, sa solution technologique – compatible avec tous les modèles et qui ne dépend pas du réseau électrique global (risquant de se retrouver, à court ou moyen terme, saturé) –, devrait investir d’autres villes de l’Hexagone telles Bordeaux et Lyon début 2023 ou encore Marseille. Londres, de son côté, devrait aussi voir débarquer les vans E-Gap dans ses rues l’an prochain.

Ambitionnant d’offrir une expérience client la plus pratique et digitalisée possible, E-Gap envisage aussi une révision de sa grille tarifaire. Alors qu’un ravitaillement de batterie s’effectue en moins d’une heure (et même 30 minutes) coûte actuellement entre 20 et 40 euros selon la puissance requise, une facturation avec coût de livraison fixe et un prix au kWh pourrait être appliquée pour plus de transparence. Sans oublier qu’au-delà de quatre à cinq recharges par mois, un abonnement sera toujours proposé, avec paiement et réservation via l'application.

Solution évolutive en fonction des améliorations des véhicules référencés sur le marché, la recharge mobile par E-Gap peut délivrer jusqu’à 80 kWh et montera bientôt à 130 kWh, une capacité qui n’est pas encore disponible sur les bornes fixes des centres-villes. Circulant de 6 heures à 22 heures, les vans d’E-Gap – eux-mêmes électriques dans un souci d’éco-responsabilité – pourraient également œuvrer 24h/24 si la demande clients le préconise. Enfin, dernière nouveauté à venir : afin de pallier les problèmes de stationnement en voirie, récurrents à Paris, E-Gap se dit en discussion avec de grands groupes opérateurs de parking afin d’avoir accès à tous les garages souterrains sans contrainte. « Il est en effet important de nouer des partenariats pour délivrer le service le plus complet et complémentaire aux clients », justifie Eugenio de Blasio.