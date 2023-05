Recharge électrique et pouvoir d'achat : Zeplug propose la maîtrise des coûts avec « Eco »

Face à la hausse des prix de l’énergie et à la nécessité de réduire sa consommation d'électricité, Zeplug complète son offre historique au forfait avec « Eco ». Cette nouvelle solution permet à chaque résident d'une copropriété d’être facturé au réel de sa consommation d’électricité, à partir de 4,90 euros par mois (après remise d’un montant de 8 euros/mois pendant les 12 premiers mois) et de 0,16 euro le kWh. En complément, le spécialiste met à disposition une fonctionnalité de pilotage de la recharge du véhicule à partir de l'espace client, afin de prioriser les heures creuses et répondre à l’enjeu de sobriété énergétique.

Simuler les coûts et les économies

Zeplug profite du lancement de son nouveau site et de cette nouvelle offre pour proposer un simulateur de coûts. « Pour un automobiliste roulant 15 000 km par an avec un véhicule 100 % électrique consommant 14 kWh/100 km, l’économie réalisée est d’environ 65 euros par mois pour un utilisateur ayant souscrit à l’offre Zeplug "Eco" par rapport à l’utilisation similaire d’un véhicule citadin diesel », avance le spécialiste de la recharge.

Aujourd’hui, la solution clé en main de Zeplug a été déployée en France dans plus de 10 000 copropriétés et recense près de 1 million de places de parking équipées. Pour faire face à l'essor de la demande, l'entreprise compte s’agrandir et recruter dans les prochains mois de nouveaux collaborateurs partout en France afin d'accentuer sa présence en régions.