Recharge électrique : Free2Move Charge fournit à Citroën son premier planificateur de trajets

e-Routes est un planificateur de voyage disponible via une application smartphone dédiée. Pour guider le conducteur et optimiser son trajet, elle récupère en temps réel les données du véhicule et suggère les meilleurs option de charge en fonction de l'état des stations sur le chemin.

Citroën complète son panel de services dédiés à ses clients des berlines 100 % électriques ë-C4 et ë-C4 X. Développé par Free2Move Charge et conçu pour lever toute appréhension dans la réalisation de son voyage, e-Routes est un assistant intelligent qui optimise le parcours et connait en permanence l'état de la voiture, les points de charge et la circulation sur le trajet. Il s'adapte pour identifier les propositions de chemin les plus optimisées, les meilleurs endroits pour s'arrêter recharger, et faciliter le voyage. "Cette application intelligente contribue à l’ambition de Citroën d’offrir une expérience automobile plus sereine et plus responsable, incarnée par le programme Citizen, et d’accélérer vers une électrification toujours plus simple", explique la marque.

e-Routes by Free2Move Charge : comment ça marche ?

Dans le détail, e-Routes s’appuie sur un algorithme de routage avancé qui calcule la route la plus appropriée compte tenu de l'emplacement des stations de recharge, de leur qualité (quantité et caractéristiques des terminaux dans chaque station...) et de leur disponibilité (informations sur les points de recharge disponibles, en service ou hors service). Une connexion "over the air" avec la voiture lui permet également d'absorber en temps réel les données nécessaires sur le véhicule (état de charge de la batterie, consommation d'énergie, mode de charge, température de l'air, etc.) afin de fournir des indications spécifiques telles que l’autonomie prévue et le niveau de charge à l'arrivée. Enfin, le système de navigation connecté fournit le guidage et les informations sur l’état du trafic en temps réel ainsi qu'un ensemble complet de services (limitations de vitesse, fermetures de routes, zones de danger, etc.). L'utilisation se fait à travers Apple CarPlay ou Android Auto, donc par l'intermédiaire du smartphone ou de l'écran tactile de la voiture, grâce à la fonction mirroring, en utilisant les informations d'identification de compte MyCitroën.

Déployée à partir d'octobre, l'application est incluse dans le pack "Connect Plus", disponible pendant 12 mois sans engagement pour tous les nouveaux acheteurs de ë-C4 et ë-C4 X, et sur abonnement ensuite. Si Citroën est la première marque du groupe Stellantis à bénéficier de cette nouveauté, on peut supposer que les véhicules 100 % électriques de Peugeot, DS ou encore Fiat puissent aussi en profiter à terme.