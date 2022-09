Recharge électrique : Kallista Energy met en service une borne de 360 kW en Normandie

Le recharge électrique fait encore des progrès. Notamment à proximité des grands axes routiers, comme l'autoroute A13 reliant Paris à la Normandie. Créé en 2005, le producteur d'énergies renouvelables Kallista Energy vient de mettre en service une station de recharge pilote à Vernon-Douains. Il s'agit de la première infrastructure de ce type dans le cadre d'un plan de déploiement de 90 stations de recharge très haute puissance à travers la France dès 2023. La particularité de cette station est qu'elle est composée de deux points de charge délivrants jusqu'à 360 kW. Pour mémoire, en France, les bornes les plus puissantes proposent jusqu'à présent 175 kW.

Cette station pilote « va nous permettre de bénéficier des retours d’expérience des utilisateurs pour proposer le meilleur service aux automobilistes, peu importe la marque et le modèle de leur véhicule. La borne ABB Terra 360 réunit plusieurs qualités que nous voulons

mettre au service de nos clients, à savoir la puissance, la simplicité d’usage et l’évolutivité notamment avec les quatre points de charge par borne. À cela viendra s’ajouter une plus grande compétitivité du prix de la recharge quand nous lancerons nos stations raccordées à des éoliennes », développe Johann Tardy, directeur général de Kallista Energy.

Récupérer « jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie en moins de 3 minutes »

« La borne ABB Terra 360, au-delà de sa puissance unique sur le marché, est compatible avec tous les véhicules électriques, et présente un design et une ergonomie novateurs. Son câble de 5 mètres, convient à toutes les configurations permettant de s’adapter aux parkings et au design des automobiles. L’éclairage de la borne ABB Terra 360 a été également pensé pour communiquer de loin avec l’automobiliste : des bandeaux LED horizontaux indiquent la disponibilité du chargeur et des bandeaux LED verticaux, l’état de chargement des véhicules. Avec cette borne dernière génération, nous avons réussi une alchimie savante réunissant simplicité », ajoute Vanessa Bisconti-Cateau, directrice d'ABB E-mobility, partie prenante du projet.

À terme, les stations de recharge de Kallista Energy disposeront de quatre points de charge ultra-rapides qui seront couplés à des éoliennes pour une fourniture d'énergie décarbonée. Si les bornes 360 kW installées permettent - théoriquement - aux véhicules électriques de récupérer « jusqu'à 100 kilomètres d'autonomie en moins de 3 minutes », il est bon de rappeler qu'actuellement aucun modèle disponible sur le marché n'accepte une telle puissance. Y compris sur le segment premium : les deux cousines Audi e-tron GT et Porsche Taycan plafonnent à 270 kW, une Tesla Model S ou une Mercedes-Benz EQS à 200 kW. Enfin, les véhicules les plus répandus sont bien incapables d'accepter une telle puissance : la Peugeot e-208 plafonne à 100 kW, la Renault Zoe à 50 kW et la Dacia Spring à 30 kW.