Recharge électrique : la flotte de taxis G7 noue un partenariat avec Electra

Parcourant en moyenne 300 kilomètres par jour dans les rues de Paris et des grandes métropoles françaises, les chauffeurs de taxis G7 opèrent petit à petit leur transition énergétique vers une mobilité plus durable. Aujourd'hui, 65 % des véhicules de la flotte de l'opérateur sont labélisés "G7 Green" (véhicules hybrides ou électriques) et la marque vise à atteindre 100 % de véhicules "propres" d’ici à 2027. Au-delà de cet objectif, la transition des véhicules hybrides vers des véhicules 100 % électriques est une nouvelle étape pour les chauffeurs qui voient arriver sur le marché des modèles à grande autonomie plus abordables. Pour les encourager à passer le cap, la compagnie vient de passer un accord avec le spécialiste de la recharge rapide Electra. Plus en détails, ce partenariat entre les deux acteurs - qui doit être officialisé le 25 mai prochain lors de l’inauguration de la station de recharge ultra-rapide de véhicules électriques de Gonesse (95) - permettra aux chauffeurs de taxis 100 % électriques de recharger leur batterie en 15 minutes en moyenne sur la vingtaine de stations de recharge du réseau Electra déjà installées en Ile-de-France. Une disponibilité des bornes est garantie pour faciliter le quotidien et assurer tout type de courses, même les plus longues, sans crainte de la panne sèche. Une application mobile, développée par Electra, permet notamment la réservation de borne, l'autocharge ainsi que les paiements automatiques.

Carte des stations de recharge Electra en Ile-de-France.