Recharge électrique : Mobilize Smart Charge intègre Ecowatt

Conçue par RTE (le réseau de transport d’électricité), EcoWatt est une application s’inscrivant comme « la météo de l’électricité » en qualifiant, en temps réel, le niveau de risque de tension du système électrique du territoire. Des données censées limiter la consommation énergétique des Français et ainsi éviter les éventuelles coupures de courant cet hiver. Dans cette optique éco-responsable allant de pair avec l’optimisation des coûts d’un « plein » de véhicule électrique, Mobilize Smart Charge a donc associé son service de programmation intelligente de la recharge aux prévisions d’EcoWatt.

Se recharger sans débrancher le réseau

« Depuis le lancement de la Mégane E-Tech 100 % électrique, de plus en plus de clients ont adopté l'application Mobilize Smart Charge afin de réduire leur facture d'électricité. L'intégration d'EcoWatt dans l'application permet à nos clients de recharger leur véhicule de manière responsable, tout en leur garantissant les prix les plus attractifs et l'autonomie nécessaire », fait remarquer Corinne Frasson, directrice services énergie au sein de Mobilize.

Concrètement, l’application Mobilize Smart Charge – disponible en France, aux Pays-Bas et en Belgique pour les possesseurs de Mégane, Zoe, Twingo et Kangoo E-Tech électriques équipés des systèmes multimédia RLink ou EasyLink – peut alerter les conducteurs de VE à J-3 en cas de risque de coupure. Elle suggère également les pics de consommation, heure par heure, à l’aide de trois indicateurs de couleurs (vert, orange et rouge). Le signal orange signifie que le système électrique est tendu et les écogestes bienvenus tandis que l’activation du signal rouge met en évidence un créneau horaire déconseillé pour la recharge à domicile d’un VE, sous peine de coupure d’électricité.