Recharge électrique : Star Service fait appel à Bump

Star Service s'associe à Bump pour l’électrification de sa flotte. Plus de 880 points de charge seront déployés sur mesure dans toute la France en quelques mois, financés intégralement par l'expert de la recharge via son offre clé en main. Cette offre comprend le financement de l’installation, la mise en place d’un tarif unique à la recharge et la maintenance afin d’assurer leur disponibilité.

« Star Service mène une démarche RSE ambitieuse visant notamment à répondre aux enjeux environnementaux de notre secteur. Nous avions effectivement besoin d’un partenaire de confiance afin de nous accompagner dans notre projet de verdissement de notre flotte de véhicules avec pour objectif, à terme, de proposer 100 % de livraisons propres à nos clients. L’acquisition régulière de véhicules électriques par Star Service pourra ainsi être accompagnée par les services de Bump », déclare Hervé Street, président de l'entreprise.