Recharge électrique : Zeplug équipe l’immeuble de bureaux Workstation à Courbevoie

Fondé en 1957 et présent dans 285 villes à travers 28 pays, le groupe Hines a, depuis son implantation en Europe en 1991, ouvert des bureaux dans 17 villes du Vieux continent et gère un portefeuille d’actifs d’une valeur d’environ 24,5 milliards d’euros sur ce territoire. Sa filiale française, elle, a développé plus de 340 000 m² à Paris La Défense, notamment les tours EDF, Engie, Carpe Diem ou, plus récemment, Saint-Gobain.

Avec la volonté d’ériger des espaces à valeur ajoutée, Hines a donc fait appel à Zeplug, spécialiste de la recharge en copropriété et en entreprise, pour doter les parkings de Workstation, un immeuble de bureaux nouvelle génération situé à Courbevoie (92), à quelques pas du quartier d’affaires de La Défense. Cet ensemble, qui se veut pensé autour du bien-être au travail avec ses 1 500 m² de jardins, permettra ainsi à toutes les sociétés qui y sont implantées d’offrir à leurs collaborateurs une solution de recharge pour VE sur leur lieu de travail. Ceci assurera aussi la mise en conformité du parc de stationnement du site puisque, à partir du 1er janvier 2025, la loi d’Orientation des Mobilités (LOM) imposera l’équipement de 5% des places de parkings à usage non-résidentiel en bornes de recharge.

Une collaboration qui se poursuit dans la durée

Une soixantaine de places de parking de l’immeuble Workstation, qui accueille des entreprises comme LG, MG Motor et Kantar, se trouvent donc pourvues des points de recharge pour véhicules électriques Zeplug. Et parce que « la mise en place d’une infrastructure de recharge sur le lieu de travail constitue aujourd’hui une solution non-négligeable pour les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone » comme le justifie Nicolas Banchet, CEO de Zeplug, l’immeuble de bureaux Eurosquare d’Hines, à Saint-Ouen, fera aussi l’objet d’équipement en bornes de recharge. L’installation des 120 points de charge commandés se fera progressivement dans les années à venir, mais une trentaine devrait déjà être mise en place avant la fin de l’année 2022.