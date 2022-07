Recharge en copropriété : Ista et Qovoltis nouent un partenariat

Dans un contexte environnemental et législatif propice au déploiement des bornes électriques, le Parlement européen ayant acté d’interdire la vente de véhicules neufs à moteur thermique dès 2035, « l’adhésion autour de la voiture propre est conditionnée par la mise en place d’un vaste maillage territorial des bornes de recharge », rappelle Laurent Sireix, président d’Ista France. Par conséquent, « cet enjeu est décisif et nous a convaincus d’utiliser notre expertise du logement collectif associée à la solution de recharge la plus innovante du marché pour proposer une nouvelle offre d’installation d’infrastructures de recharges pour véhicules électriques (IRVE) au sein des résidences », poursuit-il.

Tandis que, d’ici à une décennie, la moitié du parc automobile roulant devrait être électrique et que 90 % des recharges sont réalisées à domicile, seuls 2 % des habitats collectifs s’avèrent aujourd’hui équipés de bornes de recharge. Implantée dans de très nombreuses copropriétés avec plus de 6 millions de compteurs déployés, Ista a donc choisi de participer à la résolution de cette problématique en retenant Qovoltis pour inaugurer « Ista powered by Qovoltis ».

Une borne de recharge aux fonctionnalités augmentées

Cette offre s’appuie sur la solution de recharge intelligente pour véhicules électriques développée par Qovoltis, une technologie avançant de nombreux avantages, notamment grâce à une application smartphone permettant de lancer sa recharge à distance et selon des paramètres horaires définis. De même, le système intelligent de Qovoltis, compatible avec le standard « Plug & Charge » et la future norme V2G (« vehicule to grid »), assure une facturation transparente, chaque utilisateur ne payant que ce qu’il consomme au kWh près. Enfin, un principe de répartition dynamique des puissances par l’intelligence artificielle entend minimiser l’impact sur le réseau de distribution d'électricité.

Ce partenariat exclusif noué avec Qovoltis devrait permettre à Ista de garantir l’accès à une solution de recharge innovante pour des dizaines de milliers d’immeubles en France. Les premières bornes « Ista powered by Qovoltis » à s’implanter au sein des résidences collectives le seront, quant à elles, dès le mois de septembre 2022.