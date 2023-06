Recharge : Gîtes de France subventionne l'installation de bornes pour ses hébergeurs

Face à l'accélération des ventes de véhicules électriques en Europe, et notamment en France, les prestataires du tourisme doivent s’adapter et répondre à une demande croissante en termes de besoins de recharge. Ainsi, la présence d’une borne sur le lieu de séjour tend à devenir un critère de choix incontournable pour les clients. Face à ce constat, Gîtes de France a décidé d'accompagner les propriétaires qui bénéficient de son label.

Un premier déploiement dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Pour ce faire, la Fédération régionale gîtes de France et le conseil régional Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur ont noué un partenariat dans le but d’accompagner 240 hébergeurs du réseau vers l’installation de bornes de recharge. Dans les Bouches-du-Rhône, 13 points subventionnés sont déjà installés, et 36 propriétaires inscrits au programme vont bénéficier du dispositif. Dans le Vaucluse, 17 bornes ont déjà été installées, et 15 sont en cours. « Une cliente hollandaise a séjourné deux semaines au gîte. Elle était ravie de pouvoir avoir accès à une borne sur son lieu d’hébergement. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a choisi notre gîte pour ses vacances. L'avantage des bornes, c’est que je sais exactement ce qui est consommé, je facture au prix coûtant, je peux montrer les consommations directement aux clients », témoigne Bernard Gaulin, hôte Gîtes de France à Vauvenargues (13).

Le montant de la subvention allouée par le label s'élève à 40 % du coût TTC de l’installation, plafonné à 550 euros. Quinze prestataires de service locaux ont été référencés pour l'opération.