Recharge Ionity : plus de 60 stations et 400 bornes ultra-rapides sur le réseau Vinci Autoroutes

L'exploitant autoroutier et le consortium des constructeurs automobiles allemands (Audi, BMW, Mercedes, Volkswagen, Porsche…), spécialisé dans la recharge rapide, offriront 60 stations et plus de 400 bornes ultra-rapides d’ici à la fin juillet.

Ionity et Vinci Autoroutes ont mis en service et inauguré, le 12 juillet dernier, la 55e station de recharge ultra-rapide du réseau. Située sur l'aire de Rousset, près d'Aix-en-Provence (A8), elle figure parmi l'une des plus importantes d'Europe. Avec ses 16 charges ultra-rapides 350 kW, la possibilité de porter le nombre à 24 unités et ses deux multi-chargeurs de 50 kW, cette station a été conçue pour répondre à une forte demande sur un axe majeur. En région Sud, le réseau Escota de Vinci Autoroutes compte 264 points de recharge répartis sur 23 aires de services.

400 000 bornes ouvertes au public d’ici à 2030

Ensemble, les deux entreprises permettent à chaque Français et touriste de « traverser sereinement l’Hexagone à bord d’un véhicule électrique et de disposer d’une solution de recharge fiable, rapide et qualitative ». Pour favoriser l’électromobilité, les deux partenaires ont défini un nouvel objectif de 400 000 bornes ouvertes au public d’ici 2030. Cette coopération se matérialise dès maintenant par la densification du maillage du réseau de bornes et stations ultra-rapides. Au total, avec 12 stations encore en cours de construction, ce sont 60 stations Ionity qui seront opérationnelles sur les 4 443 km du réseau Vinci Autoroutes.

« 100 % de nos 181 aires sont à présent équipées de bornes de recharge, ce qui représente environ 1 800 points de recharge, dont 90 % à haute puissance. Ce maillage très complet offre des possibilités de recharge tous les 60 km et contribue fortement à lever les freins qui pouvaient exister sur les longs trajets. En réponse à l'ascension des véhicules électriques, les aires sont également en pleine mutation et l'offre de services se voit repensée pour faciliter de nouveaux usages lors des pauses et accompagner cette révolution », commente Olivier Granier, directeur des installations commerciales chez Vinci Autoroutes.

Ionity muscle son réseau et son offre en France

Alors que le nombre de véhicules électriques produits et en circulation ne cesse d'augmenter, Ionity fait le choix de muscler son réseau afin d’être prêt à répondre à cette future demande. Comme l’illustre l’implantation à Rousset, les nouvelles stations comptent en moyenne une douzaine d’emplacements de recharge, contre 6 pour les premières implantées, et un certain nombre disposent d’ombrières de panneaux solaires. Elles disposent en outre du wifi pour faciliter l'attente. Les stations antérieures ne sont pas oubliées, les plus fréquentées voyant de nouvelles bornes être ajoutées pour agrandir l’offre proposée. À date, le réseau compte déjà 32 % de stations supplémentaires par rapport à 2022.

Enfin, Ionity a récemment mis en place un nouveau système d’abonnement offrant plus de flexibilité et des tarifs plus avantageux, notamment à l’occasion des grands trajets estivaux. Comptez 0,49 € TTC/kWh pour les bornes 350 kW, contre 0,69 € TTC/kWh hors Ionity Passport. Des terminaux bancaires sont également disponibles et viennent d’entrer en fonction sur les nouvelles stations du consortium.