Recharge : l’entreprise belge Powerdale se lance en France

« Nous sommes une compagnie "tech " qui consacre toute son énergie et ses ressources au développement de solutions technologiques de pointe pour relever les défis de l'électromobilité et de la gestion de l'énergie. » Voilà comment Bernard De Longueville, Business Development Manager de Powerdale, définit cette société créée en 2003 et originaire de Belgique. Forte de ses 850 clients au sein du « plat pays », l’entreprise a décidé de traverser la frontière pour proposer sa solution aux responsables de parc tricolores en s’associant avec le distributeur d’appareils électroniques Alantys Green Energy.

Convaincre les flottes avec un câble de recharge intelligent

« La recharge d'un véhicule électrique se fait sur une grande échelle et nécessite une expertise en électromobilité et en gestion de l'énergie » note Bernard De Longueville. Par conséquent, il est nécessaire pour les gestionnaires de flottes de disposer d’outils aidant à simplifier le remboursement de l’électricité consommée par les collaborateurs à la maison en vue d’encourager la transition énergétique du parc. Dans ce but, Powerdale propose donc aux sociétés en processus de verdissement un câble de recharge électrique intelligent ainsi qu’une plateforme de mesure et de gestion baptisée Nexxtmove.

Au sein de sa gamme, Powerdale propose deux types de câbles, de fabrication belge : le Mobile Black, monophasé, et le Mobile Red, triphasé. Le Mobile Black a une vitesse de recharge de 2,3kW - 10A (jusqu’à 20 km d’autonomie WLTP par heure de recharge). Quant au Mobile Red, sa vitesse de recharge est de 11kW - 16A (jusqu’à 90 km WLTP par heure de recharge). Les deux dispositifs, connectés, envoient ensuite les données de recharge à la plateforme Nexxtmove via le réseau Sigfox ou via le Bluetooth du smartphone de l’utilisateur qui peut alors suivre ses activités de recharge et leurs coûts. Le gestionnaire de flotte, lui, peut gérer les remboursements des recharges, les aperçus des coûts et les rapports de consommation.