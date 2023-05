Recharge : l’objectif des 100 000 bornes électriques enfin atteint !

C’est officiel ! Après plusieurs mois d’attente fébrile, le compte est (enfin) bon puisque la France compte désormais 100 000 bornes de recharge publique. C’est l’association Avere-France qui a annoncé la bonne nouvelle. La réalisation de cet objectif était espérée avec impatience pour les pouvoirs publics mais surtout les conducteurs de véhicules électriques car un maillage étoffé garantit une itinérance plus sereine, en particulier pour les longs trajets. Cette étape ne marque toutefois pas une fin en soi mais le commencement de nombreux efforts en termes d’infrastructures et de logistique, comme nous le confirme le délégué général de l’Avere-France, Clément Molizon.

Si, en matière de recharge électrique public, la France a donc encore du chemin à parcourir, l’Hexagone se classe cependant très bien au niveau européen sur le nombre de points de charge installés. Selon l’Observatoire européen des carburants alternatifs (EAFO) de la Commission européenne, la France se payait même le luxe de devancer l’Allemagne, s’inscrivant deuxième du Top 3 derrière les Pays-Bas, chantres de l’électromobilité. Des lacunes demeurent toutefois à combler au niveau de la recharge rapide, qui ne représente qu’environ 10% du total des bornes publiques érigées sur le territoire.

Les constructeurs réagissent

À l'annonce de l'atteinte de ce palier, Vincent Salimon, président du directoire BMW Group, a salué « un tournant symbolique » mais un « déploiement aujourd’hui insuffisant pour répondre à la demande qui est croissante et que l’on voit dans l’accélération rapide des ventes de véhicules électriques. » Le marché électrifié (électriques plus hybrides) soutient en effet le marché automobile global au mois d'avril, les immatriculations des modèles électriques affichant une progression de 35% et rassemblant 13% de parts de marché, tandis que celles des hybrides gagnent 22% (dont 6% pour les modèles rechargeables). Par conséquent, « il reste un vrai travail de pédagogie à faire auprès des automobilistes, qui ont déjà franchi le pas et auprès de ceux qui le franchiront d’ici 2035 [car] il est crucial d’accompagner nos nouveaux clients dans leurs premiers pas vers une mobilité plus responsable », souligne en conclusion Vincent Salimon.