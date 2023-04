Recharge : l’objectif des 100 000 bornes sera-t-il atteint en avril ?

Les données du baromètre de l’Avere-France, arrêtées au 31 mars 2023 et établies de façon indépendante par la plateforme d’interopérabilité Gireve, sont formelles : l’Hexagone s’approche plus que jamais des 100 000 bornes publiques avec presque 96 000 points de recharge publics déployés à la fin du mois de mars. Soit un taux d’évolution sur douze mois équivalent à + 66 %.

Un objectif concrétisé avant l’été

« C’est une accélération sans précédent du développement du réseau, si bien que […] la barre des 100 000 points de recharge pourrait être atteinte d’ici à la fin du mois d’avril », prédit Clément Molizon, délégué général de l’Avere-France. Pour cause : « La validation du règlement européen AFIR (pour Alternative Fuels Infrastructures Regulation) ouvre de nouvelles perspectives pour la recharge et notamment de nouveaux objectifs auxquels la France répond déjà largement », ajoute-il. Le règlement impose notamment l’installation, d’ici à 2025, de stations de recharge rapide d’au moins 150 kW tous les 60 km le long du réseau transeuropéen de transport (RTE-T), obligation que « les autoroutes françaises rempliront dès cet été », assure Clément Molizon.

Au total, la France compte donc 142 points de recharge en moyenne pour 100 000 habitants répartis très différemment selon les sites d’implantation. Les commerces en sont ainsi les plus largement dotés avec 37 640 bornes (soit 39 %), devant les parkings (34 % pour 32 530 bornes), les places en voirie (22 % et 20 593 bornes). Les entreprises, elles, ne représentent que 5 % du global avec 4 585 points. Au niveau des régions les mieux pourvues, c’est bien sûr l’Île-de-France qui arrive en tête du classement avec presque 17 500 points de charge.

Quant à la disponibilité des bornes – c’est-à-dire ni en maintenance, ni hors-service –, elle est en moyenne de 86 % pour celles AC (les plus petites en courant alternatif), de 84 % pour du courant continu de moins de 150 kW et tombe à 78 %pour les plus de 150 kW. D’ailleurs, 53 % des sessions de recharge publiques se font avec une puissance comprise entre 7,4 à 22 kW et 33 % à moins de 7,4 kW. En somme, la recharge rapide n’est pas encore suffisamment développée sur les bornes publiques, un problème alors même que le nombre de véhicules électrifiés mis à la route continue de croître.

Un marché de l’électrique toujours en expansion

Comme le note Clément Molizon : « Le marché automobile boucle positivement le premier trimestre 2023 [avec] plus de 509 000 véhicules (particuliers et utilitaires) immatriculés sur la période. […] Dans ce total, 107 530 modèles électriques et hybrides rechargeables ont été immatriculés entre janvier et mars 2023 : ils ont ainsi représenté plus de 21 % du marché », précise le délégué général de l’Avere-France. Sur le seul mois de mars, ce sont même près de 49 000 véhicules électrifiés rechargeables qui ont été mis en circulation en France, en progression de 48 % par rapport à mars 2022.

Si les PHEV s’avèrent toujours être l’apanage des professionnels, segment constituant 77 % des acheteurs de ce type de modèles, l’électrique séduit toujours plus de particuliers à hauteur de 60 % contre 40 % pour les flottes. Avec 30 635 immatriculations, les voitures particulières 100 % électriques englobent d’ailleurs 16,7 % de parts de marché. « Cela étant, les crises (économiques, sanitaires, d’approvisionnement…) ne sont pas totalement derrière nous : il convient donc de raison garder et de surveiller avec prudence l’évolution du marché automobile français ces prochains mois », rappelle avec vigilance Clément Molizon.