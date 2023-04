Recharge : la France compte plus de bornes électriques que l’Allemagne

En Europe, les conducteurs de véhicules électriques peuvent avoir accès à presque un demi-million de bornes de recharge. Parmi les territoires qui en accueillent le plus, les Pays-Bas arrivent en tête, suivis par… la France !

Cocorico ! Alors que l’objectif des 100 000 bornes devrait être atteint à la fin du mois d’avril, l’Hexagone s’inscrit comme le deuxième pays le plus fourni d’Europe en termes d’infrastructures de recharge. C’est en tout cas ce que révèle Power2Drive Europe, instance organisatrice du salon consacré à l’électromobilité qui se tiendra du 14 au 16 juin prochains à Munich.

Se basant sur les données de l’Observatoire européen des carburants alternatifs (EAFO) de la Commission européenne, celle-ci a fait paraître une enquête listant les régions les mieux maillées du Vieux Continent, et il en ressort que la France se trouve deuxième du classement.

La France bonne élève… sauf sur la recharge rapide

À fin 2022, 450 478 points de recharge avaient en effet été déployés en Europe, dont plus de 60 % se voyaient concentrés au trio de tête composé des Pays-Bas, de la France et de l’Allemagne. Nos voisins néerlandais comptabilisaient ainsi 111 821 points de recharge publics contre 83 317 pour la France, au coude-à-coude avec l’Allemagne et ses 82 609 installations. Au pied du podium, l’Italie s’impose avec 30 787 bornes quand l’Espagne occupe la cinquième position avec 29 539 points de recharge, évinçant de ce fait la Suède du Top 5 européen.

>> À LIRE AUSSI : Le déploiement de la recharge va trois fois moins vite que les ventes de VE

Sa place de challenger, la France entend bien continuer à la défendre puisque, comme le souligne l’Union Française de l’électricité, le nombre de points de recharge dans l’Hexagone s’est affiché en hausse de 5,3 % rien qu’au mois de mars 2023. Dès lors, la France compte en moyenne 1 borne publique pour 13,35 véhicules électrifiés.

Malheureusement, notre fierté nationale s’arrête à la recharge rapide, secteur dans lequel l’Allemagne prend cette fois de l’avance avec 12 833 chargeurs en courant continu, loin devant la France (8 220), l’Espagne (5 013), l’Italie (3 295) et même les Pays-Bas (2 754). Des chiffres en bonne voie mais toutefois encore insuffisants pour atteindre les objectifs fixés dans la réglementation sur l’infrastructure de carburants alternatifs (AFIR) de l’Union européenne nécessitant une station de recharge rapide tous les 60 kilomètres le long des principaux axes européens d’ici à 2026.