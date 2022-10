Recharge : la Software République présente la Mobilize Powerbox

Au sein du stand Mobilize du groupe Renault sur le Mondial de L’Automobile 2022, la Software République (composée d’acteurs comme Dassault Systèmes, Orange, STMicroelectronics et Thales) dévoile sa borne de recharge intelligente, symbole du potentiel technique et innovant qu’incarne toujours la France.

Lancée en 2021 par les spécialistes de la technologie Atos, Dassault Systèmes, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales, la Software République entend incarner un écosystème centré sur les défis énergétiques et la mobilité durable. Véritable bureau d’étude, la Software République ambitionnait de faire retrouver à la France sa souveraineté dans le domaine de la recharge. Après environ une année de collaboration, sa borne bidirectionnelle connectée à destination des particuliers et professionnels est l’illustration concrète de cette volonté.

Un produit né d’une coopération agile

Baptisée « Mobilize Powerbox » – car installée par la division mobilité du groupe Renault, Mobilize Power Solutions, et ses partenaires certifiés IRVE –, cette borne au design sobre et élégant devrait être commercialisée et livrée courant 2023. Fabriquée dans la nouvelle usine française d’assemblage électronique de Lacroix, la « Mobilize Powerbox » a vu sa conception électronique confiée, elle, à IoTecha Corp. D’une puissance allant de 7 à 22kW, la borne intègre aussi les expertises de en télécommunication 4G et services associés d’Orange, l’architecture des systèmes de charge des véhicules électriques du constructeur Renault et les composants de STMicroelectronics, assurant une solution interopérable.

Avec notamment un microprocesseur capable de répondre aux cas d’usage du V2G (Vehicle-To-Grid), la « Mobilize Powerbox » espère faciliter l’accès à la recharge pour tous les utilisateurs de véhicules électriques mais surtout contribuer à la gestion intelligente des réseaux électriques à l’heure où l’enjeu énergétique est grand. Lors des périodes de pics de demande électrique, la borne pourrait même alimenter le domicile en mode groupe électrogène.

La cybersécurité n’est pas oubliée

Dotée de prédispositions hardware et logiciel ainsi que d’une extension sous forme d’application mobile afin de gérer des fonctionnalités comme le diagnostic et la facturation pour les pros, la « Mobilize Powerbox » possède un niveau de connectivité qui pourrait la rendre vulnérable au cyber-attaques. Heureusement, l’architecture développée par Thales lui permet d'anticiper les atteintes à son système. Celle-ci sera même capable de s'adapter, au cours du cycle de vie de la borne, en fonction de l’évolution des protocoles. Le prix d'une telle innovation ne devrait, quant à lui, pas être connu avant le premier semestre 2023.