Recharge : miio rejoint le Gireve

La plateforme Gireve se trouve connectée à 230 410 points de recharge en Europe, dont 61 684 en France. Un maillage étendu auxquels les plus de 100 000 utilisateurs de l'application miio peuvent désormais aussi avoir accès. La jeune entreprise originaire du Portugal a en effet noué un partenariat avec cet acteur clé de l’électromobilité afin d’accélérer sa croissance, dans l’Hexagone notamment, « cœur de cible de notre internationalisation », admet Daniela Simoēs, cofondatrice et CEO de miio.

Viser le BtoC et le BtoB

Grâce à cette alliance, miio couvrira donc la majorité du réseau de recharge français, celui-ci incluant des opérateurs de bornes (CPO) tels que Shell, Total Energies, Ionity, Allego, Izivia, Bump ou encore Metropolis Grand Paris. Les fonctionnalités de l’application miio, elles, seront toujours les mêmes, à savoir informer sur la disponibilité des bornes, la possibilité d’effectuer des paiements digitaux et surtout l’indication du prix final de la recharge en amont de l’opération.

Partageant avec le Gireve une approche centrée sur le conducteur final et son expérience, miio voit dans ce rapprochement « la première étape de [son] développement en France. » Actuellement, l’application miio – qui peut être téléchargée gratuitement depuis le Play Store, l'App Store ou en version Web – recense près de 19 000 emplacements en France avec plus de 81 000 prises et 170 réseaux de différents CPO. À l’avenir, la start-up prévoit cependant de gagner en ampleur et d’étendre son réseau de recharge tricolore par l’intermédiaire de connexions peer-to-peer et de partenariats à la fois BtoB et BtoC, sans toutefois préciser lesquels.