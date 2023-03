Recharge : MobilityPlus lance une solution de financement pour les entreprises

Depuis janvier 2023, MobilityPlus France propose à ses clients ses solutions IRVE en mode OPEX. Objectif : leur permettre de garder le contrôle de leurs actifs dans une phase d’équipement. Cette option de financement se situe à mi-chemin entre l’investissement direct (CAPEX), consommateur de liquidités, et les « tiers-investisseurs » qui s’approprient alors la majeure partie de la survalorisation associée à une place de parking équipée.

« Au même titre que pour les véhicules, si l’achat de la borne de recharge indispensable à son fonctionnement représente une charge financière trop lourde à court terme en termes de flux de trésorerie, la solution de location peut d’avérer particulièrement attractive. Les loyers sont ainsi des charges d’exploitation, "déconsolidantes" et non des immobilisations. Ils sont déductibles du résultat imposable et les fonds propres de l’entreprise sont préservés », explique Michael Pinto, directeur général de MobilityPlus France.

Il s’agit ainsi de payer l’équipement à l’usage et de bénéficier d’un contrat complet intégrant la mise à disposition des bornes de recharge et leur gestion opérationnelle.