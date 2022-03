Recharge rapide : Siemens veut simplifier la vie des flottes automobiles

Dans le détail, ce nouveau concept se veut avant tout durable et facile à déployer. À titre d'exemple, Siemens a installé le premier prototype du VersiCharge XL en seulement 3 jours au centre de recherche et de développement pour les produits électriques et les solutions eMobility du groupe, situé en Géorgie aux États-Unis.

Développée par la filiale Smart Infrastructure du groupe, cette nouvelle génération de station a été créée pour "électrifier rapidement et efficacement les parcs de stationnement (...) en utilisant une conception modulaire et évolutive, réalisée en partenariat avec Nexii Building Solutions", précise un communiqué. Elle héberge tous les composants d'infrastructure électriques nécessaires à l'alimentation des chargeurs de véhicule électrique dans une enceinte hors-sol, permettant d'éviter des travaux de génie civil trop importants, fermée et à faible teneur en carbone. Avec ses capacités évolutives et polyvalentes, le concept est fait pour charger un grand nombre de véhicules électriques à l'aide de chargeurs de niveau 2 ou 3 dans des environnements extérieurs allant des parkings de petits immeubles de bureaux aux centres logistiques du dernier kilomètre.

>> À LIRE AUSSI : Siemens : une nouvelle Car Policy basée sur la flexibilité pour atteindre la neutralité carbone

"La croissance massive de la mobilité électrique nécessite une expansion facile et rapide d'une infrastructure de recharge fiable et durable. Ce concept spécifique montre comment Siemens et ses partenaires travaillent sur de nouvelles idées innovantes pour aider à soutenir cette croissance", a commenté Markus Mildner, PDG d'eMobility chez Siemens Smart Infrastructure. L'entreprise compte produire un million de bornes de recharge aux États-Unis d’ici 2025.