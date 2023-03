Renault se lance dans la recharge entre particuliers avec l'application Plug Inn

Avec l'application Plug Inn, téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play, Renault propose un système communautaire permettant de mettre en relation les conducteurs de véhicules électriques avec les possesseurs de points de recharge privés.

Les initiatives autour de la recharge électrique se multiplient à l'initiative des constructeurs automobiles. Ces derniers souhaitant répondre au manque d'une infrastructure de recharge publique. Rappelons que les pouvoirs publics avaient promis l'installation de 100 000 bornes en 2021 en France. Nous en sommes encore loin, avec seulement 80 000 points de recharge.

Une application d'aide à la recharge entre particuliers

Disponible en téléchargement gratuit sur Apple Store et Google Play, Plug Inn est une nouvelle application communautaire de recharge de véhicules 100 % électrique. Avec cette dernière, Renault invite les Français intéressés à rejoindre une communauté qui met en relation les propriétaires de bornes de recharge privées et les automobilistes de passage. La communauté Plug Inn va s’étoffer dans les jours et semaines à venir pour devenir un complément malin au réseau de bornes de recharge publiques, partout en France.

Répondre aux problèmes des longs trajets

Plateforme communautaire, Plug Inn offre un accès à des bornes de recharge privées sur l’ensemble du territoire français permettant ainsi d’envisager encore plus sereinement les longs trajets en véhicule 100 % électrique.

Plug Inn se base sur un modèle destiné à faciliter la mise en relation entre des milliers de particuliers aux attentes complémentaires. Les possesseurs de points de recharge privés installés à domicile peuvent ainsi proposer à des conducteurs de s’arrêter chez eux afin de recharger leur véhicule. Ouverte à tous, l’application permet de localiser et réserver des bornes de recharge disponibles chez des particuliers quel que soit le type de bornes (prise green-up, point de recharge en 3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW...) ou encore la marque du véhicule.

Au-delà du service proposé, c’est la vision de Renault, pionnier depuis plus de dix ans dans le développement du véhicule électrique, qui est incarnée dans cette application. Plug Inn représente en effet une façon différente de penser la mobilité, avec un accès rapide à un large réseau déjà existant de bornes de recharge, et qui favorise les interactions entre les Français engagés dans la mobilité électrique. C’est un parfait complément au réseau de bornes de recharge publiques, notamment lors des chassés croisés des longs week-end ou des vacances scolaires.

Pour le propriétaire d’une borne privée, le conducteur d’un véhicule ou les deux, l’application Plug Inn dispose de fonctionnalités simples et offre de multiples avantages. À noter notamment que pour les hôtes propriétaires d'une borne de recharge privée, le constructeur propose le partage et la monétisation de sa borne à hauteur de 4,50 euros/heure.