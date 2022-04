Recharge des véhicules électriques : Volkswagen Group et bp nouent un partenariat

Les accords stratégiques se multiplient entre les constructeurs automobiles et les pétroliers afin de renforcer rapidement le maillage des points de recharge rapide en Europe. C'est le cas de Volkswagen Group et de bp qui nouent un partenariat stratégique à cet effet. Objectif : déployer 8 000 bornes d'ici à 2024.

Le 28 avril 2022, le constructeur automobile Volkswagen Group et le pétrolier BP ont donné le coup d'envoi de leur partenariat stratégique destiné à dynamiser le développement des véhicules électriques (EV) en Europe, en dévoilant un premier chargeur installé à Düsseldorf (Allemagne). Le partenariat formé entre deux des acteurs majeurs de l’électromobilité dans le monde a pour objectif de développer l’implantation de points de recharge destinés aux véhicules électriques sur les principaux marchés européens par le déploiement d’un réseau de recharge rapide à travers l’Europe à l’horizon 2024. En facilitant l’accès aux bornes de recharge accessibles au public, il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur pour les conducteurs de voitures électriques.

8 000 points de charge rapide d'ici à 2024 dans les stations-service BP

La première phase de déploiement permettra l’installation de 4 000 points de charge supplémentaires sur les stations-service Aral (groupe bp) en Allemagne et sur les stations-service bp en Grande-Bretagne sur les 24 prochains mois. D’ici à la fin 2024, jusqu’à 8 000 points de recharge devraient être disponibles en Allemagne, en Grande-Bretagne et dans d’autres pays européens. bp développe rapidement son réseau de recharge pour véhicules électriques (EV), notamment sur son vaste réseau de stations-service. Les conducteurs de véhicules électriques pourront ainsi recharger leur voiture en toute sécurité, dans des stations bien éclairées, avec un accès à une offre de services complète (collations, boissons, toilettes).

Suivi du réseau de charge dans les applications des véhicules du groupe Volkswagen

Les sites des unités de recharge Flexpole seront intégrés au système de navigation et aux autres applications embarquées sur les modèles Volkswagen, Seat et Skoda, ainsi que sur l’application de recharge Volkswagen, Elli, pour permettre aux conducteurs de trouver facilement des points de recharge sur leur itinéraire. Tout conducteur d’un véhicule électrique pourra ainsi utiliser les nouveaux chargeurs sur le réseau bp pulse et Aral pulse, mais aussi souscrire au programme de fidélité du réseau bp/Aral pour bénéficier des avantages offerts.

Des chargeurs jusqu'à 150 kW

Rappelons que les chargeurs Flexpole ont une capacité de recharge pouvant atteindre 150 kW. Ils peuvent être installés pratiquement partout, même si aucune infrastructure de recharge n’est encore disponible. Lorsque la station est raccordée au réseau électrique basse tension, elle devient un point de recharge permanent sans coût ni intervention technique supplémentaire, ce qui constitue un atout de taille par rapport à une autre station de recharge rapide comparable.