Record de véhicules connectés pour la flotte Arval Connect

Avec près de 1,6 million de véhicules loués dans le monde à fin 2022 et une présence dans une trentaine de pays, Arval s’inscrit comme le spécialiste de la location longue durée de véhicules et délivre ses nouvelles solutions de mobilité à tous les types de clients pros, de grands groupes internationaux, aux PME ou ETI en passant par les indépendants. Pour répondre à cette diversité, il y a quelques semaines, la filiale de BNP Paribas a même accéléré sur le créneau du véhicule de fonction en s’alliant avec la société Zenride.

80 % de véhicules connectés pour 2025

Mais c’est avec Arval Connect, outil digital lancé en 2022 et basé sur la télématique afin d’optimiser les coûts des flottes et la sécurité des conducteurs, qu’Arval vient de remplir un objectif fondamental dans sa croissance. Arval Connect compte en effet 500 000 véhicules connectés, soit une hausse de 20 % en un an. Outre le fait que cette nouvelle étape illustre un intérêt accru face à la transition énergétique et une gestion plus efficace des équipes mobiles, elle répond ainsi à l’ambition de connecter 80 % de l’ensemble de la flotte d’Arval d’ici à 2025 comme le prévoit le plan stratégique Arval Beyond.

>> À LIRE AUSSI : Arval Connect : le loueur renouvelle son offre connectée pour les flottes automobiles

En attendant de constater si le but est atteint d’ici à deux ans, Alain van Groenendael, président-directeur général d’Arval, se réjouit d’ores et déjà de cette performance plus qu’encourageante pour la suite. « Depuis le lancement d’Arval Connect, nous avons parcouru un long chemin pour franchir ce cap de véhicules connectés au sein de notre flotte, et nous nous engageons à élargir nos offres encore plus pour assurer à nos clients une couverture complète de leurs besoins avec des solutions innovantes, pour une gestion de flotte et un comportement de conduite écoresponsables », confirme-t-il.