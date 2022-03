Recrutement : AAG lance sa campagne d’alternants pour la rentrée 2022/2023

Alliance Automotive Group rappelle qu’il recrute chaque année en France plus de 500 salariés en CDI et plus de 100 postes en alternance en mécanique, commerce ou fonctions support.

Dans le cadre de sa campagne de recrutement d’alternants, le leader de la réparation automobile et poids lourds et distributeur de pièces détachées automotive propose un accompagnement sur mesure facilitant l’apprentissage et la prise de responsabilité.

« Nous sommes un acteur de la mobilité responsable, d’envergure internationale du fait du rachat d’AAG par GPC, n° 1 mondial de notre secteur. Le marché sur lequel nous intervenons prolonge la vie des véhicules à moindre coût, dans un secteur où les solutions et les technologies ne cessent d’évoluer. De plus, nous complétons le marché avec nos propres marques comme Napa ou Back2Car, proposant une offre en pièces automobiles issues de l’économie circulaire », présente Marie-France Delgado, directrice du développement des ressources humaines qui ajoute « Le candidat peut nous transmettre en quelques clics sa candidature en répondant à une annonce ou en nous transmettant une candidature spontanée via le site www.aag-recrute.fr . Il pourra y regarder des vidéos et témoignages de nos salariés qui décrivent notre culture d’entreprise ».

Les managers du groupe sont formés à l’accompagnement spécifique des étudiants en alternance : organisation du travail, suivi au quotidien, évaluation des apprentissages… pour faire de ce contrat une réussite collective, à la fois pour l’apprenti mais aussi pour l’équipe qui l’accueille pendant 12 ou 24 mois.

« Notre objectif est que chaque alternant se projette chez AAG en France une fois son diplôme obtenu, et puisse en fonction de son poste et de ses interlocuteurs, visiter des filiales afin de découvrir l’ensemble des parcours possibles au sein du groupe. AAG en France est un groupe en pleine croissance et propose de nombreuses opportunités dans tout l’hexagone. La mobilité géographique est un atout », indique Louis de Sauvage, responsable du recrutement.