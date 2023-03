Recrutement : Alliance Automotive Group ouvre 100 postes d’alternants

Dans l’automobile, en matière de recrutement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. La preuve avec le groupement de distribution Alliance Automotive qui, pour la troisième fois, se mobilise pour recruter 100 étudiants en alternance à l’échelle nationale pour septembre 2023.

Cette campagne de recrutement, basée sur une communication digitale, répond aux forts besoins de main-d'œuvre qui touchent tous les métiers du distributeur (ateliers, distribution et services transverses comme les achats, la finance, les ressources humaines, etc.).

« Au-delà d’une offre en CDI que nous pouvons proposer à l’issue de l’alternance, rentrer chez AAG est surtout la promesse d’une carrière pour les étudiants à la recherche de leur premier emploi. La mobilité au sein du groupe est une priorité de notre politique RH. Il n’est pas rare de voir des mécaniciens évoluer vers des fonctions managériales et, à terme, devenir responsable d’agence », explique Marie-France Delgado, directrice du développement RH.

Et de poursuivre : « Nous avons la chance chez AAG d’avoir une vraie culture du tutorat et de la formation de nos alternants par des collaborateurs engagés. Ils sont eux aussi formés pour accompagner nos alternants afin de maximiser leur chance de réussite et d’intégration dans la vie professionnelle ! »

Pour faire connaître ses besoins, le groupement investira aussi les forums d’étudiants et fera jouer le levier de la cooptation.