Recrutement, formation et investissements : les trois préoccupations majeures des ateliers

Selon une étude du GiPA, le recrutement reste la principale préoccupation des garages devant la formation et l’investissement dans de nouveaux équipements afin de répondre aux nouveaux enjeux du véhicule électrique.

Savez-vous quelle est la principale préoccupation des réparateurs à court terme ? Et bien la réponse varie selon le profil du garage.

Pour un concessionnaire, c’est la difficulté à recruter qui prime avec 45 % des répondants qui peinent à embaucher. Ensuite, on retrouve la formation des équipes (22 %) et le fait de travailler de manière plus écologique, en utilisant des pièces de réemploi entre autres (14 %).

Pour un agent de marque, la problématique de l'équipement pour répondre aux nouveaux enjeux du véhicule électrique arrive en tête (33 %), devant la formation (23 %) et le recrutement (20 %).

Les MRA s’inquiètent davantage pour la formation (24,5 %) suivi de près par l’investissement dans de nouveaux équipements pour les VE (24 %). Troisième point de préoccupation : le recrutement pour 23 % des artisans interrogés.

Le recrutement reste le premier souci des centres-autos (31 %) et des pneumaticiens (34 %). Les réparateurs rapides, eux, se posent plutôt la question de l’équipement (34 %), le recrutement arrivant en seconde position (26 %).

Globalement, comme l’explique le GiPA, qui a réalisé l’étude auprès d’un millier de garages, le recrutement du personnel cristallise la plus forte préoccupation des réparateurs dans leur ensemble pour les deux prochaines années. A contrario, la digitalisation de l’atelier recouvre le moins d’enjeu selon les sondés. Par ailleurs, les solutions écologiques et l’utilisation de pièces de réemploi sont davantage prisées par les MRA.

Enfin, les MRA ayant adossé un panneau multimarque des constructeurs se disent avant tout préoccupés par l’équipement pour répondre à l'évolution du parc électrique, alors qu’il s’agit de pouvoir se former chez les autres.