Bosch va développer la première usine européenne de recyclage de batteries entièrement automatisée

Bosch estime que 70 % de voitures neuves vendues en Europe seront électriques d’ici à 2030. Le recyclage des batteries et la récupération des matières premières seront des éléments importants pour le développement d'une économie circulaire européenne. À cette fin, Bosch vient de faire évoluer son usine de fabrication de batteries pour inclure du matériel et des logiciels spécifiquement destinés aux opérations de recyclage. Ces équipements doivent permettre la décharge et le démontage des modules de batterie.

« L'électromobilité ne peut s'établir à long terme que si suffisamment de matières premières sont disponibles pour la production de batteries. Le recyclage joue ici un rôle clé et contribue à placer notre production sur une base durable : nous réutilisons ce que nous utilisons et nous récupérons les matières premières », explique Stefan Hartung, président du conseil d'administration de Bosch.

Une dizaine d’année pour construire une filière de recyclage

Les experts prévoient que d'ici à 2030, l'Europe aura besoin d'une capacité de recyclage pouvant atteindre 420 000 tonnes de matériaux de batterie chaque année. Un recyclage optimal peut récupérer jusqu'à 95 % des éléments chimiques d'une batterie et les recycler dans le processus de production de la batterie. L’équipementier allemand estime que les batteries actuellement installées dans les véhicules auront atteint leur fin de vie dans 10 à 15 ans. Un délai qui laisse le temps pour développer une filière de recyclage qui demandera plus de 6 milliards d'euros d’investissement d'ici à 2040 rien qu'en Europe.