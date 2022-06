Recyclage des batteries : Volvo Energy investit dans Connected Energy

« Il y a beaucoup de potentiel inexploité dans l’utilisation de batteries de seconde vie, souligne Joachim Rosenberg, président de Volvo Energy. Cet investissement tourné vers l’avenir vise à faciliter la mise à l’échelle des systèmes de stockage d’énergie par batterie de seconde vie et à sécuriser davantage les opportunités commerciales circulaires pour la prochaine montée en puissance des rendements des batteries de seconde vie du groupe Volvo ». Afin de garantir un modèle circulaire depuis la fabrication des batteries pour les véhicules électriques, jusqu’à leur recyclage une fois hors d’usage, Volvo Energy a fait le choix d’investir dans Connected Energy, une entreprise britannique spécialisée dans le stockage d’énergie par batterie de seconde vie. Le montant de l’investissement est estimé à 46 millions d’euros.

Avec Connected Energy, le groupe Volvo ambitionne de réduire son impact environnemental concernant les batteries qui ont alimenté ses véhicules électriques, tout en réalisant des économies à l’échelle du groupe. Un défi de taille mais essentiel pour son avenir. De fait, l’entité suédoise commercialisera exclusivement des modèles 100 % électriques à partir de 2030 et prévoit que 50 % de ses ventes globales soient uniquement électriques dès 2025. Avec 698 693 unités vendues à travers le monde en 2021 dont 27 % en électriques et hybrides rechargeables, le constructeur aura de quoi faire en terme de recyclage de batteries.

Volvo Energy est l’un des cinq nouveaux investisseurs, dont Caterpillar Venture Capital Inc., le groupe Hinduja, Mercuria et OurCrowd, à rejoindre les investisseurs existants de Connected Energy ; Engie New Ventures, Macquarie et le Low Carbon Innovation Fund.