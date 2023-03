Recyclage : GPA veut faire de son entreprise bien plus qu’un centre de profit

De manière inédite, le recycleur GPA a entamé la démarche pour se déclarer officiellement « entreprise à mission ». La performance économique cède sa place à des objectifs sociaux et environnementaux.

PME de référence dans le recyclage de véhicule, le groupe familiale GPA souhaite s’affirmer davantage comme acteur du développement durable. L’entreprise annonce sa volonté de changer ses statuts pour acquérir le titre de société à mission. Au travers cette démarche, GPA souhaite affirmer ses objectifs sociaux et environnementaux en se déclarant d’intérêt social. Une possibilité offerte par le code du commerce depuis 2020.

Le texte de loi prévoit la vérification par un organisme indépendant, tous les deux ans, de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés dans les statuts de l'entreprise à mission. Au-delà de sa mission historique dédiée à l’économie circulaire, les grands axes des engagements de GPA dans le cadre de sa transformation en entreprise à mission seront en particulier la production d’énergies renouvelables, la gestion de l’eau et l’emploi sur son territoire. Le reclycleur sera accompagné dans sa démarche par le cabinet Prophil, une entreprise à mission de conseil et de recherche dédiée à la contribution des entreprises au bien commun.

« Ma génération, la 3ème depuis la création de GPA, a eu la chance d’hériter d’un outil industriel au service d’un modèle vertueux basé sur le recyclage et le réemploi que nous avons modernisé et perfectionné pour en faire une usine de nouvelle génération au service de l‘économie circulaire. Notre démarche de transformation en entreprise à mission nous aidera non seulement à parfaire ce modèle mais encore à l’étendre à de nouveaux domaines comme le recyclage des batteries, la production d’énergies renouvelables ou encore le plein emploi sur notre territoire » explique Johan Renaud, co-dirigeant de GPA.

L’entreprise traite chaque année 24 000 véhicules avec ses 200 employés. Elle a réalisé l’an dernier 58 M€ de chiffre d’affaires. Son site de Livron-sur-Drôme (26), dispose de 4 hectares d’ombrières photovoltaïques qui ont la capacité d’alimenter 5 000 foyers en électricité pendant les trente prochaines années.