Recyclage : Indra exporte son savoir-faire

On connait Indra comme le premier réseau français de recycleurs de véhicules en fin de vie avec ses 370 centres affiliés. Ce que l’on sait moins, c’est que l’entreprise, qui a cultivé au fil des années un haut niveau d’expertise dans les flux et le process de la déconstruction, a aussi un rôle de conseil auprès d’autres sociétés de recyclage souhaitant développer leur savoir-faire. Indra a ainsi accompagné des centres de recyclage en Suisse, en Espagne, au Portugal et en Belgique.

La compagnie opère aussi en Grande-Bretagne avec l’accompagnement de l’entreprise Charles Trent. Basée à Poole, au sud du Royaume-Unis, le recycleur et ses 52 démonteurs ont pour mission de traiter par an 30 000 véhicules et démonter 210 000 pièces. Le recycleur anglais a investissement environ 1,3 millions d’euros pour moderniser sa structure avec l’aide d’Indra.

Après une pré-étude en 2018 et une installation des premiers équipements en 2019, s’en suit une première phase de mise en œuvre du process en 2020, avec la création d’un nouveau bâtiment puis une deuxième phase en 2022. Les opérateurs d’outre-Manche ont bénéficié d’une formation sur le site pilote d'Indra en Sologne puis des équipes françaises se sont rendues sur le site britannique afin d’assurer une formation et un transfert de bonnes pratiques aux salariés de Charles Trent.

« Chez Indra Automobile Recycling, nous sommes très fiers d’apporter notre conseil et notre expertise à la mise en place de process et de site clés en mains permettant le traitement des véhicules hors d’usage en dehors de nos frontières » se félicite Loic Bey-Rozet, directeur général.

Le centre de recyclage Charles Trent emploie plus de 240 personnes et réalise un chiffre d'affaires d'environ 45 millions d'euros. L'entreprise exporte ses produits dans plus de 60 pays. La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et les Etats-Unis figurent parmi ses principaux clients.