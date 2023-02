Red Electric en liquidation judiciaire

Malgré une levée de fonds au début de l’année 2022 et l’attrait de la flotte de Côté Sushi pour ses modèles Pro50, Red Electric ne passera pas l’hiver. Cette société spécialisée dans la conception et la commercialisation de scooters électriques est sous le coup d’une liquidation judiciaire. Un jugement prononcé par le tribunal de commerce de Nancy en décembre dernier et intervenu après une procédure de redressement judiciaire qui n'a pas favorablement abouti.

Pour rappel, une liquidation judiciaire est une procédure mise en place lorsqu’un débiteur n’est plus en capacité d’honorer ses créances et que sa situation ne permet pas d’espérer un rétablissement. Par conséquent, la liquidation met fin définitivement à l'activité de l'entreprise concernée, en l’occurrence Red Electric. Cette décision achève également la mission de l'administrateur SELARL BCM, en charge de la gestion des biens de la marque lancée en 2015.

Red dans le rouge depuis la pandémie

En juin dernier, Red Electric avait tenté de renflouer ses caisses en ouvrant son capital à ses clients. Officiellement, pour fédérer sa communauté autour de futurs projets de mobilité. Officieusement, la société se trouvait en perte de vitesse, déplorant un résultat net négatif à hauteur de 8,3 millions d’euros en 2021 (contre - 1,8 million d'euros en 2020 et - 444 000 euros en 2019). En 2017, la marque se trouvait pourtant dans le vert, son résultat net avoisinant les 42 millions d’euros. Le Covid, la pénurie de composants et la concurrence, rude sur le marché des deux-roues électriques à destination des professionnels et des particuliers, auront donc eu raison de l’avenir du constructeur tricolore.