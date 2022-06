Red Electric ouvre son capital à ses clients

« Nous sommes convaincus que tout seul on va plus vite mais qu’ensemble on va plus loin. » C’est par cette citation philosophique que Valentin Dillenschneider, cofondateur de Red Electric, justifie l’ouverture du capital de son entreprise aux acheteurs des scooters électrique de la marque. « Nos clients, notre communauté nous porte au quotidien ; c’est elle qui nous force à toujours innover, à ne faire aucun compromis entre la fiabilité, la qualité et l’impact environnemental », ajoute-t-il. Première entreprise française de la mobilité à lever des fonds avec Crowdcube, Red Electric appelle ainsi ceux qui l’apprécient de passer du statut de consommateurs à celui d’investisseurs pour lui permettre d’étoffer sa gamme de produit et de services via un financement participatif.

Inclure les utilisateurs dans le processus de développement

Alors que la marque française a déjà levé 12 millions d’euros à ce jour, Red Electric espère réaliser une nouvelle tranche d’augmentation de son capital pour assurer l'expansion de son activité sur le marché BtoB et BtoC. Avec 2 500 scooters électriques vendus aux professionnels, ceux-ci répondant à la contrainte de circulation dans les ZFE et la décarbonation des flottes, Red Electric comptabilise en effet une croissance annuelle de 90 % depuis son lancement en 2018. Les fonds levés permettront ainsi de développer la commercialisation du nouveau scooter électrique, le Model E, destiné principalement au marché BtoC, ainsi que d’augmenter la capacité de production de ce scooter (dont la production est en cours de relocalisation en France). De plus, ce renflouement des caisses de Red Electric permettra à l’entreprise de recruter plusieurs profils spécialisés au sein de ses équipes et de gagner en influence sur le segment.