Réduire l’usage de la voiture : les Français en ont envie !

Au regard du contexte économique et écologique actuel, les automobilistes français seraient prêts à changer leurs habitudes de déplacements. C’est en effet ce qui ressort de l’enquête réalisée par Drivalia, société de location et de mobilité du groupe FCA Bank, qui s’est intéressée à l’avenir de la mobilité en France. Alors que, d’après le baromètre annuel Alphabet/Ifop, la voiture reste reine des déplacements professionnels pour 75 % des sondés, il semblerait qu’au niveau de la population générale, son usage soit un peu plus remis en question.

Ainsi, si 3 personnes interrogées sur 4 possèdent une voiture, la moitié (45 %) ambitionnerait de lever le pied, principalement pour des raisons budgétaires et environnementales. Pour preuve : d’après une étude du CSA Research pour l’assureur lesfurets parue en mai dernier, près de 6 automobilistes sur 10 auraient vu leurs frais automobiles s’envoler, une situation forçant 84 % d’entre eux à envisager de réduire leurs déplacements. Pour répondre à cette volonté de moins utiliser ce moyen de mobilité roulant à titre individuel, la location apparaît alors comme une alternative tentante.

Le recours à la location séduit la majorité du panel

La location de véhicule s’inscrit comme une possibilité intéressante pour plus de 65 % des répondants qui pensent d’ailleurs y céder dans les mois à venir. En particulier dans trois cas de figure que sont les vacances (pour 54 %), le travail ou les études (42 %) et les déplacements de loisirs hors vacances (42 %). Pour près de la moitié des sondés (47 %), la location durerait un mois ou plus et porterait sur les modèles des segments préférés des conducteurs tricolores : les SUV (plébiscités à presque 43 %), les citadines (41 %) et les berlines (pour près de 29 %).

Parallèlement, l’abonnement à la location se démocratise lui aussi grâce à de nombreux avantages pécuniaires dont l’entretien du véhicule inclus (pour 60 %), à l’absence d’engagement requis (59 %) et aux assurances incluses également (52 %).

Changer d’auto pour un VE ? Pourquoi pas, mais…

Au sein de la portion se disant désireuse de changer de véhicule dans les deux années à venir, soit la moitié des répondants, l’objectif premier serait d’opter pour un véhicule consommant moins de carburant. Par conséquent, et même si près de la moitié des personnes interrogées (49 %) n’ont jamais conduit une voiture électrique ou hybride, 67 % se lanceraient bien dans l’achat ou la location d’une voiture hybride et 62 % dans l’acquisition, temporaire ou pérenne, d’une électrique. Et ce bien que le VE accuse encore et toujours les mêmes freins à son usage, à savoir une autonomie trop courte (59 %), un manque d’infrastructure en bornes de recharge (54 %), et un prix inabordable pour de nombreux porte-monnaies (42 %). Un constat également apporté par l’étude France Stratégie de mi-novembre.