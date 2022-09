Remco Samuels confirmé au poste de P-DG d’EVBox

Fondée en 2010, EVBox est réputée pour son offre de bornes de recharge à destination des professionnels comme des particuliers. Traitant plus de 1,4 million de transactions de charge par mois et ayant livré plus de 400 000 ports de charge à ses clients et partenaires à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, ce leader en R&D avait besoin d’un expert en technologies électriques pour prendre les rênes de l’entreprise.

Rien qu’une régularisation

Ayant débuté sa carrière au sein du cabinet d’audit financier et de conseil Ey, Remco Samuels a en effet travaillé pendant plus de dix ans pour le groupe industriel énergétique Engie. D’abord responsable des ventes et des finances pour la branche néerlandaise de la société, il a ensuite été promu directeur de la stratégie puis directeur des opérations et enfin directeur du développement global avant d’atterrir chez EVBox.

>> À LIRE AUSSI : Le spécialiste de la recharge EVBox passe au e-commerce

Fort de son expérience dans le domaine de l'énergie et de sa capacité à évoluer parmi des entités commerciales internationales, Remco Samuels continuera de soutenir la croissance d’EVBox et du secteur de la mobilité électrique. Chose qu’il faisait déjà depuis mai 2021, période à laquelle son prédécesseur, Kristof Vereenooghe, avait délaissé les fonctions de CEO qu’il endossait depuis 2015.