Remondis collecte les déchets en Mercedes eActros

Depuis le début de la production en série de l'eActros en octobre 2021, le constructeur PL allemand a progressivement élargi la gamme d'applications de son modèle tout électrique destiné à la distribution lourde et plus particulièrement, comme ici, à la collecte des déchets.

Un eActros électrique à batterie carrossé pour la collecte des déchets a été livré en avril dernier chez le prestataire de services d'élimination des déchets Remondis. À cette fin, le véhicule est équipé d'un système de tambour rotatif Rotopress, purement électrique de la société Faun qui affiche une capacité de 21 mètres cubes. Remondis utilise l'eActros dans le centre-ville de Cologne pour l'élimination des déchets des clients commerciaux. La collecte des déchets municipaux dans la région de la Rhénanie est également prévue.

Notons que la pièce maîtresse technologique de l’eActros est sa chaîne cinématique unique, un essieu rigide intégrant deux moteurs électriques et une transmission à deux vitesses. La fourniture d'un couple immédiat par ces moteurs couplés à la transmission à deux vitesses assure une accélération puissante, un confort et une dynamique de conduite autorisant un quotidien plus détendu et moins stressant comparé à un camion à moteur diesel conventionnel.