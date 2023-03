« Remplacer sa camionnette par un triporteur à hydrogène est avantageux »

Société d’accompagnement au service des collectivités et des entreprises qui les composent, Grand Paris Durable accompagne les territoires qui souhaitent mettre en place des solutions concrètes et innovantes en matière d’aménagement durable. Sur le volet de la mobilité, elle s’est emparée du sujet de la logistique et promeut une solution de livraison du dernier kilomètre à trois roues et carburant à l’hydrogène vert. Rencontre avec Aurélie Journet, fondatrice.

L’Automobile & L’Entreprise : Pouvez-vous nous présenter Grand Paris Durable ?

Aurélie Journet : J’ai fondé cette société d’accompagnement en 2020 pour accélérer la transition écologique des territoires. Nous intervenons dans un cadre expérimental qui permet aux villes de se doter rapidement et gratuitement de solutions innovantes en matière de logistique urbaine zéro carbone mais aussi dans d’autres secteurs, comme le parcours santé et le handicap par exemples.

A&E : Sur le sujet de la mobilité plus particulièrement, quelle(s) solution(s) proposez-vous ?

AJ. : Nous avons un contrat exclusif avec le seul fabricant mondial de vélos et triporteurs à hydrogène. Il s’agit d’une société française à la pointe de la technologie, Pragma Mobility, située à Biarritz. Hormis la volonté de vendre en direct les produits via ce contrat de distribution exclusive en Ile-de-France, notre objectif est de proposer gratuitement aux villes cette solution, en incluant au maillage de triporteur des stations de distribution d’hydrogène vert.

A&E : Comment faites-vous pour déployer gratuitement une telle solution ?

AJ. : Notre rôle consiste à approcher ou à se faire approcher par les grandes villes qui se sont fixées un objectif de réduction des émissions polluantes. Nous leur mettons à disposition 4 à 5 triporteurs hydrogène selon les usages et nous proposons aux commerçants d’expérimenter à titre gratuit cet équipement. Une fois les accords conclus, nous effectuons une recherche d’une dizaine de sponsors puisque finalement l’opération est financée par les budgets communication d’entreprises locales engagées sur les sujets environnementaux et RSE. Par le biais d’un financement collaboratif, ils participent à l’expérimentation avec des enveloppes qui peuvent varier de 20 000 à 50 000 euros selon leurs possibilités. Cela finance les triporteurs, la station ainsi que l’ensemble des frais annexes, à savoir l’assurance, la maintenance, la production d’hydrogène. Au final, pour la ville et les commerçants, l’expérience est complètement prise en charge avec pour seul objectif d’effectuer des livraisons du dernier kilomètre « zéro carbone ».

A&E : Quel est le coût global d’une telle opération ?

AJ. : En moyenne, sur un schéma 4 tripoteurs plus une station sur une durée de trois ans, il faut compter sur une enveloppe globale de 300 000 euros. Ce sont des sujets encore nouveaux avec des coûts élevés. Elle permet d’inclure l’intégralité des frais dans le cadre d’une utilisation quotidienne. Cela nous arrive aussi de mettre en place du partage au travers de plannings selon les créneaux d’ouverture et de livraison de chacun. Dans ce cadre, nous prenons aussi en charge les locations de parkings.

A&E : À date, combien d’opérations ont déjà été mises en place ?

AJ. : Nous avons livré et inauguré les premiers triporteurs à Issy-les-Moulineaux en octobre 2022. Il y a officiellement un gros sujet sur le territoire de Paris-Saclay avec une flotte de vélos partagés ainsi que des triporteurs, soit une opération assez conséquente qui prend du temps à se mettre en place. Enfin, nous travaillons pour Vallée Sud-Grand Paris avec Clamart comme ville pilote, ainsi que Levallois-Perret qui, en tant que ville la plus dense d’Ile-de-France, a une réelle problématique pour désengorger les véhicules de livraison impliquant bouchons et pollution. À priori, les livraisons des tripoteurs devraient intervenir en juin prochain. Nous avons aussi d’autres projets en cours avec le territoire de Rungis. Notre objectif étant d’arriver sur des points stratégiques du Grand Paris qui nécessitent de désengorger sur les sujets de livraisons et de déplacements urbains.

A&E : La ville de Paris, connue pour sa politique anti-voiture, pourrait être la candidate idéale.

AJ. : C’est un sujet. Nous en parlons mais nous sommes une jeune entreprise. Le fabricant est aussi en train de démocratiser ce service. Nous attendons d’avoir les épaules plus solides, peut-être au deuxième semestre 2023, pour arriver sur la Capitale. Typiquement, le long des berges, il serait possible d’accueillir quelques stations de distribution surtout dans le cadre des Jeux Olympiques 2024 et des autres grands projets de la métropole.

A&E : Quelles sont les conditions d’accès au dispositif pour les villes et les commerçants ?

AJ. : Lorsqu’une ville souhaite disposer de cette infrastructure, nous devons juste vérifier que l’éco système est favorable. Dans le cadre du financement collaboratif, même le panel de sponsors se retrouve un peu partout, il nous faut une garantie sur la faisabilité. Les entreprises partenaires veulent de la visibilité auprès du grand public sur leur démarche pour accompagner les territoires en matière de transition écologique. Il faut ainsi garantir un service valorisant pour le sponsor en termes de communication.

A&E : Sur Issy-les-Moulineaux, la mise en place de la station de ravitaillement a pris du retard. Où en êtes-vous ?

AJ. : Initialement, Hype devait livrer une station de recharge mais ils ont eu du retard. En attendant, nous avons déployé une station manuelle au centre technique de la ville pour que les triporteurs puissent circuler. Nous avons aussi commandé une station de distribution exclusivement dédiée aux mobilités douces, qui doit arriver en juin prochain. Dans un premier temps, nous voulons permettre aux commerçants qui utilisent les triporteurs de manière expérimentale de se recharger. Dans un second temps, nous ouvrirons cette recharge à l’ensemble des entreprises et particuliers de la ville qui voudraient disposer de leur propre vélo ou triporteur à hydrogène.

A&E : Quels sont les atouts de cette solution logistique ?

AJ. : Pour un commerçant, qu’il soit hypermarché ou traiteur, Il est vraiment intéressant de remplacer sa camionnette par un triporteur à hydrogène qui n’a que des avantages puisqu’il emprunte les pistes cyclables, a un temps de charge réduit et une autonomie plus importante en assistance électrique. Financièrement parlant, il économise la charge d’une camionnette qui pollue. Deux formats sont proposés au niveau des caissons : un compact avec une charge utile à une centaine de kilos et un XXL avec une charge utile plus importante de plus de 150 kilos.

A&E : Mais quels sont les coûts à l’usage avec un hydrogène vert qui reste couteux ?

AJ. : Sur cette question, nous avançons un peu les yeux bandés. Nous sommes aujourd’hui incapables de garantir un coût sur l’hydrogène dans le cadre de l’acquisition de ces véhicules. C’est pourquoi nous prévoyons une enveloppe large dans le cadre du financement participatif pour subvenir aux besoins de l’expérimentation. Nous attendons juin prochain pour avoir des prix à peu près fixes et, en parallèle, proposer des tarifs d’abonnement qui correspondent à une réalité de terrain.