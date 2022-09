Renault accélère sa révolution électrique en Amérique du Sud

La famille E-Tech Electric s’exporte au soleil. Bien décidé à mener sa transition électrique à travers le monde, le constructeur au losange vient d’annoncer la commercialisation de sa gamme 100 % électrique (voitures particulières et véhicules utilitaires) sur plusieurs territoires d’Amérique latine sur l'exercice 2023. « Les marchés électrifiés sont en plein essor et Renault est bien placé pour servir les clients avec des produits adaptés à leurs besoins, intervient Fabrice Cambolive, directeur général délégué de la marque Renault. Notre gamme électrique E-Tech est en phase avec les aspirations des clients désireux de conduire des véhicules offrant de faibles coûts d'utilisation et une mobilité durable ». Les pays concernés par ces arrivées sont donc la Colombie, le Mexique, l’Argentine, le Chili, l’Uruguay, le Costa Rica, le Guatemala, la République dominicaine, le Curaçao, le Panama, l’Équateur, le Pérou, et le Paraguay.

Un calendrier en deux temps

Dans le détail, la Mégane E-Tech Electric et le Kangoo E-Tech Electric seront lancés au Brésil lors du premier semestre 2023, puis en Argentine, en Colombie et au Mexique au cours du second semestre 2023. De son côté, le Master E-Tech Electric est prévu pour le premier semestre 2023 au Brésil, en Colombie et au Mexique. Le Kwid E-Tech a quant à lui été présenté au Brésil en avril 2022 à travers un programme de précommandes. Les 750 unités allouées au pays ont toutes trouvé preneur.

Une mobilité douce

Par ailleurs, Mobilize, la marque de Renault Group dédiée aux nouvelles mobilités, et Zarp Localiza, filiale du leader brésilien de la location Localiza, viennent d'annoncer la signature d'un accord pour la souscription de 200 Kwid E-Tech Electric, via Mobilize Financial Services. Ces véhicules seront destinés aux chauffeurs Uber de la ville de São Paulo. Différents services seront proposés aux conducteurs, notamment l'accès aux stations de recharge qui peuvent être réservées via l'application Mobilize Charge Pass.