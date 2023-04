Tout ce que vous devez savoir sur le rebond de Renault au premier trimestre 2023

Le premier trimestre 2023 confirme la bonne santé commerciale de la marque Renault dans le monde. On retiendra trois éléments d'analyse : la bonne dynamique sur le marché des particuliers comme la position de leader en France le segment C ainsi que la croissance sur les véhicules électrifiés en Europe.

Tout en maintenant une politique commerciale orientée vers la valeur, les ventes mondiales de Renault atteignent 354 545 unités au 1er trimestre 2023, soit une augmentation de 9 % par rapport au 1er trimestre 2022. Le Mix particuliers est à 54%, un mix qui se maintient et continue à progresser. Autre bonne nouvelle pour la marque Renault : sur l’ensemble des pays européens, le constructeur progresse de 29 à 38% soit un gain de neuf mois. Renault maintient ainsi un mix des ventes équilibré avec plus d'une vente sur deux à particuliers en Europe.

Prédominance de l'Europe dans les ventes

Renault a une pénétration de 65% en Europe au premier trimestre. Le constructeur évoque une répartition à 60% pour l’Europe et 40% sur le reste du monde au cours de l’année afin d’équilibrer cette répartition. En Europe, les ventes de la marque Renault ont augmenté de 20 % pour atteindre 231 125 unités. Le véhicule utilitaire se porte bien aussi puisque Renault est leadeur européen du marché des fourgons, avec une forte progression (+32 %) ses ventes de véhicules utilitaires en Europe sur un marché en croissance de 8 %.

Leadership sur le segment C en France

Au niveau français, la marque enregistre une progression de 18% de voitures particulières et véhicules utilitaires. Le segment C atteint 24 500 immatriculations pendant ce premier trimestre 2023, ce qui place la marque numéro en France. La marque le doit à de bons résultats notamment sur le marché des particuliers, tandis que la partie des ventes électrifiées avec Austral leader sur ce segment également avec Mégane EV et Arkana avec l’e-tech full hybride. A noter que le niveau de portefeuille de commandes, celui-ci sera équivalent à celui l’an passé à la même période. A noter aussi la forte croissance de Renault sur le segment C en Europe (+51 %) grâce au succès de Megane E-Tech Electric, Arkana et Nouvel Austral.

Le full hybride plutôt que l’hybride rechargeable

Sur le marché des véhicules électrifiés, Renault confirme sa position de leader avec une augmentation de 24 % des ventes, soutenue par une double offre VE et full hybride sur l’ensemble de la gamme. A noter que Renault privilégie désormais la motorisation full hybride plutôt que l’hybride rechargeable abandonnée pour l’instant. Au niveau de la partie électrifiée : Renault est à 38% de son mix soit une progression de trois points.

Bataille sur les prix de l’électrique menée par Tesla

Dans un contexte de baisse des prix sur les véhicules électriques menée par Tesla, Renault ne constate pas de répercutions sur les commandes de la Mégane EV. « C’est un challenge sur la partie coûts que nous allons analyser pays par pays », explique Fabrice Cambolive, CEO Renault. « C’est un avertissement que l’on regarde marché par marché tout en privilégiant la valeur des véhicules ».

Au niveau des produits, Renault va prochainement proposer la nouvelle Clio puis l’Espace. Au niveau de la production et de la livraison, le constructeur note que les capacités de transport n’augmentent pas suffisamment pour livrer les stocks en cours. Au niveau des composants électroniques, des difficultés demeurent mais les choses s’améliorent dans certaines usines. « La situation est en amélioration, mais pas complètement résolue en terme de composants et de logistique », note Fabrice Cambolive.