Renault Arkana restylé : nouveau look pour une nouvelle vie ?

Dévoilé en 2020 pour le marché européen, ce SUV coupé s’inscrit comme un produit de reconquête du segment C aux côtés de Megane E-Tech electric et de l’Austral. Vendu à 163 000 exemplaires, ce modèle a droit, comme la Clio, à une remise en beauté façon Alpine.

Reposant sur la plateforme technique modulaire CMF-B, le Renault Arkana a réussi à imposer son allure robuste de voiture familiale profilée. Sa silhouette et ses performances en matière de consommation – allant de 105 à 130 g de CO2/km – ont d’ailleurs su séduire l’entreprise Socotec, qui en a intégré 400 unités dans sa flotte en juin 2022. Trois ans après sa sortie d’usine, l’Arkana mérite donc de porter fièrement la nouvelle identité de la famille Renault dont il assoit la réputation auprès des sociétés comme des particuliers.

Athlétique « summer body »

Ainsi, le SUV Coupé de la marque au Losange arbore le logo « Nouvel’R », au sein de sa calandre, au centre d’un bandeau noir faisant la jonction entre les projecteurs. Le dessin de l’insigne sert quant à lui « de base à la nouvelle thématique de la grille de calandre, basée sur la répétition de losanges façon déstructurée, en écho au losange central », détaille le constructeur tricolore. Une nouvelle teinte de carrosserie Bleu Nocturne fait aussi son apparition au catalogue. De son côté, la lame aérodynamique héritée des anciennes versions R.S. Line et E-Tech Engineered orne désormais le bouclier sur les versions hautes de la gamme simplifiée, à savoir Techno et Esprit Alpine (en plus de la version d’entrée Evolution).

Grimpant les cimes comme la citadine Clio, l’Arkana repensé propose en effet une finition inspirée de la sportive Alpine dans un esprit « sport-chic » incarné par des jantes de 19 pouces au dessin ajouré et un hayon aérodynamique amplifié par un nouvel aileron au double découpage à l’extérieur. À l’intérieur, les sièges se parent quant à eux de suédine à 10 % bio-sourcé et de surpiqûres horizontales bleues, tout comme les contreportes et le volant. La planche de bord s’habille pour terminer d’un décor façon ardoise tandis que le levier de vitesse « e-shifter » sans câble mécanique s’installe à bord.

Conservant les motorisations actuellement proposées – essence mild hybrid 140 et 160 ch ainsi que E-Tech full hybrid 145 ch, représentant d’ailleurs 63 % des ventes en Europe sur les six premiers mois de l’année 2023 – l’Arkana restylé bénéficie toujours de dimensions généreuses et accueillantes, dont un empattement de 2,7 mètres et un volume de coffre de 480 à 513 litres sans la banquette rabattue. Son diamètre de braquage, lui, s’établit à 11,2 mètres, conférant ainsi au SUV une belle agilité malgré son gabarit et son poids de presque une tonne et demie. À noter, enfin, que les commandes de ce Renault Arkana relooké seront ouvertes sous peu, « dans le courant de l’été 2023 selon les pays », annonce Renault.