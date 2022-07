Renault Austral inaugure la troisième génération du 4Control

Le SUV Renault Austral inaugure la troisième génération du système à quatre roues directrices 4Control dans une version Advanced. Ce dispositif offre plus d’agilité au véhicule mais aussi plus de confort. Grâce au contrôle électronique de l'orientation des roues arrière, il est désormais possible de modifier la suspension pour offrir les meilleures performances. Au châssis quatre roues directrices, Austral associe un train arrière multi-bras pour une meilleure tenue de route, plus de confort et de stabilité.

À grande vitesse, ou en virage supérieur à 50 km/h, les roues arrière braquent jusqu’à 1 degré dans le même sens que les roues avant. Ceci grâce à l’ajout d’un actionneur de direction placé sur le train arrière. En ville, le rayon de braquage affiche 10,1 m avec un braquage des roues arrière qui peut désormais atteindre les 5 degrés en opposition des roues avant.

Avec la technologie Multi-Sense, le conducteur peut aussi désormais amplifier ses sensations dynamiques au volant en paramétrant le comportement du châssis.