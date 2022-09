Le Renault Austral disponible à la commande à partir de 33 400 euros

Plus de neuf mois après la diffusion des premiers clichés, le SUV Renault Austral est disponible à la commande en France à compter du 20 septembre prochain.

Si les clients français pouvaient pré-commander le Renault Austral depuis le 30 juin 2022 – au même titre que les conducteurs espagnols, italiens, allemands et néerlandais – les retardataires n’ont désormais plus que cinq jours à attendre jusqu'au 20 septembre avant de se rendre en concession et commander directement leur SUV. Évidemment, les clients ayant pré-commandé leur véhicule devront confirmer leur commande afin d’être parmi les premiers clients livrés, en sachant que les premières livraisons débuteront à partir de décembre 2022.

Pour mémoire, la gamme du Renault Austral s’articule autour de trois niveaux d’équipements (Equilibre, Techno et Iconic) mais les deux niveaux supérieurs peuvent se décliner en finition esprit Alpine, soit un total de cinq finitions. En termes de motorisations, l'offre se décline entre la motorisation essence (Mild Hybrid Advanced 130 chevaux) ou hybride (E-Tech Hybrid 160 ou 200 chevaux).

La grille tarifaire

Côté tarifs, la version Equilibre dotée de la motorisation Mild Hybrid advanced 130 chevaux est disponible en entrée de gamme à 33 400 euros ou en location avec option d’achat (LOA) sur 4 ans à 330 euros par mois avec un premier loyer de 5 000 euros, incluant 4 ans de garantie et d’entretien. La version haut de gamme Techno esprit Alpine E-Tech Full Hybrid dotée de la motorisation phare E-Tech 200 chevaux et du design exclusif esprit Alpine est, elle, proposée à 42 100 euros ou en LOA sur 4 ans à 410 euros par mois, avec un premier loyer de 5 000 euros, incluant 4 ans de garantie et d’entretien.