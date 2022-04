Renault choisit la firme Reputation pour sa e-réputation dans 48 pays

Renault vient de choisir la firme britannique Reputation pour assurer sa e-réputation et gérer le programme « la voix du client » dans 48 pays. « Les équipes du groupe Renault sont soucieuses de créer une expérience de premier rang pour leurs clients, et nous sommes heureux de les voir capitaliser sur la solution de Reputation tout en offrant la possibilité à toutes leurs équipes de mener des actions concrètes grâce à la plateforme 100 % intégrée de Reputation », explique Anthony Gaskell, directeur général EMEA de Reputation. Ce choix va de pair avec un réaménagement de l’expérience client au sein du groupe. Renault a regroupé ses différents programmes autour de « la voix du client », qui concerne aujourd’hui les ventes de véhicules et l’après-vente. Ce dernier est aussi en lien avec le call center afin d’obtenir une vue globale de la relation client.

Améliorer la satisfaction client

L’outil de Reputation permet à Renault d’utiliser une seule plateforme pour regrouper tous les avis et commentaires de ses clients. Un outil qui peut être utilisé par le service client du constructeur mais aussi par les distributeurs et leurs collaborateurs. L’objectif consiste à réagir au plus vite et au mieux par rapport aux sollicitations des clients, quelles que soient leurs sources. « Il est essentiel de faire passer notre programme CX à l’étape supérieure, en particulier sur la gestion des interactions numériques », explique Marc Le Gratiet, directeur du service Satisfaction au sein du groupe Renault. « La plateforme de Reputation offre une solution innovante, avec une vue à 360 degrés de la performance des marques, nous permettant ainsi d’optimiser l’expérience client sur l’ensemble du parcours client », poursuit le directeur.