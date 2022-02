Renault déploie le programme CareMakers

Les offres de mobilité inclusives sont désormais référencées sur la plateforme du ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion "mesaidesverslemploi.fr", développée avec Pôle Emploi et qui recense notamment les aides à la mobilité. Cléa Martinet, directrice du développement durable Renault Group, explique : « S'engager pour l'employabilité et l'inclusion constitue un axe majeur de la stratégie de développement durable du groupe et de sa raison d'être. [...] »

En France, 320 garages Dacia et Renault proposent des solutions préférentielles destinées aux personnes inéligibles au crédit bancaire à réparer, entretenir ou acheter un véhicule. Le programme CarMakers propose ainsi :

Réparation ou entretien : une offre à prix coûtant, pièce et main d'œuvre, pour les véhicules de moins de 200 000km ou de moins de 15 ans

: une offre à prix coûtant, pièce et main d'œuvre, pour les véhicules de moins de 200 000km ou de moins de 15 ans Achat d'un véhicule neuf : une offre de location longue durée avec option d'achat, intégrant un microcrédit valables dans 42 garages Dacia et Renault en France.

En 2021, 509 véhicules ont été commandés et financés à travers ce programme. Le groupe a l'ambition de multiplier par dix les bénéficiaires de cette initiative d'ici 2025.