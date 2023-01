Renault enterre Renault Sport avec Mégane R.S. Ultime

La logique de marques de Renault Group met fin à l’aventure Renault Sport. Alpine représentera la sportivité au sein du groupe, en compétition comme sur la route, avec des modèles électriques ou thermiques carburant à l’hydrogène. Pour marquer la fin de Renault Sport, le constructeur lance la dernière série limitée de sa Mégane R.S., baptisée logiquement Ultime. Cette voiture sera l’unique version disponible à partir de son lancement au printemps 2023. Elle se base sur la Mégane R.S. Trophy et dispose d’un équipement très complet. Pour se démarquer, cette série Ultime sera disponible avec une décoration spécifique et dans quatre teintes différentes. Les finitions extérieures mettent l’accent sur des éléments teintés de noir. L’année 1976 est discrètement inscrite sur la carrosserie, pour rappeler la date de naissance de Renault Sport. Le constructeur n’a pas ajouté l’année 2023, même si cette dernière marquera bien la mort de Renault Sport.

Série « collector »

Cette série Ultime conserve le moteur 4 cylindres turbo de 1,8 l et 300 chevaux, associé à une boîte double embrayage EDC pour les versions européennes. Présentée dans le cadre du salon de Tokyo le 13 janvier 2023, cette dernière série devrait connaître un plus grand succès au Japon et à l’étranger qu’en France. En effet, le malus écologique a tué ce type de voiture sur le marché français. Nés pour être des sportives accessibles, ces modèles ont atteint des prix dissuasifs en raison de pénalités ridiculement élevées. Il faudra donc être passionné et avoir un bon budget pour s’offrir cette série Ultime sur le marché français, même si Renault ne donne pas encore de tarif officiel. Les acquéreurs profiteront également d’une dédicace du pilote Laurent Hurgon, qui a battu plusieurs records de circuits mythiques avec cette Mégane R.S.