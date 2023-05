Renault devient partenaire de la Fédération Française de Judo

Renault s’investit dans les sports individuels. Après les courts de tennis de Roland-Garros depuis 2022, le constructeur tricolore sera désormais présent sur la manche gauche du judogi de tous les athlètes féminins et masculins de la Fédération Française de Judo. Ce partenariat prendra effet dans quelques jours, lors des championnats du monde de judo à Doha, au Qatar (7 au 14 mai 2023). Pendant deux ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2024, toutes les compétitions internationales (championnats du monde, championnats d’Europe, Grands Slams et Grands Prix) et les compétitions nationales sont concernées par cette collaboration. Renault se partage le titre de partenaire majeur de la Fédération Française de Judo avec le Crédit Agricole.

Rendre le judo populaire

Par ailleurs, Renault s’engage également à soutenir l’initiative des dojos solidaires avec la création de 20 nouveaux dojos dans les zones rurales et prioritaires afin de démocratiser la pratique du sport, mettre l'accent sur cette discipline et amplifier le lien social. « France Judo est très fière de s’associer à une marque française telle que Renault, qui soutiendra nos Équipes de France et qui permettra aux grands projets de développement du judo en France de passer à la vitesse supérieure, commente Stéphane Nomis, président de France Judo. Nous travaillerons de concert pour bâtir des dojos solidaires et inclusifs mais aussi pour faire grandir la Judo Pro League autour des valeurs de mixité et de performance ». Effectivement, Renault devient également le premier partenaire national de la Judo Pro League, première ligue sportive professionnelle mixte en France dont la seconde saison se déroulera entre août et décembre 2023. Constituée de 12 équipes, la Judo Pro League a officiellement démarré le 15 novembre 2022.