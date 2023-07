Renault et Geely mettent sept milliards d’euros sur la table pour leur coentreprise Horse

Renault et Geely donnent plus de précisions sur le lancement de leur coentreprise Horse qu’ils détiendront à parts égales. L’investissement initial porte sur sept milliards d’euros pour proposer aux marchés des moteurs et des transmissions pour des voitures thermiques et hybrides à basses émissions. Bientôt opérationnelle, cette nouvelle entreprise table sur un chiffre d’affaires de quinze milliards d’euros en année pleine.

Après avoir officiellement lancé l’entreprise Horse le 1er juillet 2023, Renault Group donne quelques précisions supplémentaires à propos de la coentreprise mise en place avec le groupe chinois Geely. « La coentreprise sera dirigée conjointement par Renault Group et Geely, avec un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de chaque partie », détaille un porte-parole du groupe. Et d’ajouter : « L'organisation initiale assurera la continuité de l'activité avec deux centres opérationnels chargés des opérations respectives : Madrid pour Renault Group et Hangzhou Bay pour Geely ». Une équipe de direction commune supervisera l’ensemble des activités et des développements depuis le Royaume-Uni.

Horse bénéficie d’un socle de clients dans le périmètre de Renault, Geely et de l’Alliance

Horse bénéficie d’un savoir-faire éprouvé sur les solutions thermiques et hybrides et entre sur le marché avec un portefeuille de produits qui couvre 80 % de la demande mondiale. Dès son lancement, la nouvelle entreprise devrait fournir de nombreux clients industriels, dont Renault Group, Geely Auto, Volvo Cars et Proton (deux marques de la galaxie Geely), Nissan et Mitsubishi Motors Company (dans le cadre de l’Alliance) et Punch Torino (comme prévu dès la signature du partenariat avec Renault). Une rampe de lancement idéale avant de conquérir de nouveaux clients et pour assurer le financement de développements futurs, notamment avec la prise de participation attendue du pétrolier saoudien Aramco et les programmes sur les carburants de synthèse.

>> À LIRE AUSSI : Renault craint la guerre des matières premières

Le moteur thermique a encore 70 ans devant lui selon le patron de Renault

« Aujourd'hui, nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'une grande entreprise comme Geely pour créer un nouvel acteur, capable de relever le défi, de changer la donne et d'ouvrir la voie aux technologies des moteurs à combustion interne à très faibles émissions. Je tiens à remercier Éric Li Shufu pour sa confiance : nous sommes maintenant prêts à aller de l'avant ! », commente Luca de Meo, directeur général de Renault, qui prendra aussi la tête de l’entreprise Ampere, dédiée aux véhicules électriques. Selon des indiscrétions en provenance du Japon, Nissan a validé sa prise de participation dans Ampere. Assez logique quand on sait que la feuille de route de Horse avec Geely est désormais sur la table et que le numéro deux de Nissan, qui ne cachait pas une certaine méfiance vis-à-vis de Renault, a quitté le groupe.

Geely contrôle déjà une dizaine de marques automobiles

De son côté, Li Shufu, l’emblématique patron fondateur du groupe Geely, qu’il faudra aussi apprendre à appeler Éric Li, déclare : « Nous sommes heureux de nous lancer dans cette aventure pour devenir un leader mondial des technologies hybrides, en fournissant des solutions à faibles émissions aux constructeurs automobiles du monde entier ». Rappelons que Geely est le premier actionnaire du groupe Daimler (Mercedes-Benz) et qu’il chapeaute les marques suivantes : Geely, Geometry, Zeekr, Jidu (coentreprise avec Baidu), Lotus, Lynk & Co, Proton, Smart (avec Daimler), Farizon, LEVC, et bien sûr Volvo et Polestar. On ne parle ici que des marques automobiles du groupe qui compte d’autres entités.