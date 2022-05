Renault et L’Équipe ouvrent l’ère du média embarqué

Renault et L’Équipe annoncent l’arrivée de l’application L’Équipe au sein du système OpenR Link de la nouvelle Megane E-Tech électrique. Il ne s’agit pas d’une première pour ce type d’intégration mais cette association est symbolique. Elle marque l’arrivée d’une nouvelle génération de services au sein des véhicules. Ainsi, l’application L’Équipe est intégrée pour la première fois dans un véhicule, avec une offre de contenus spécifique. Le client peut télécharger cette application depuis sa propre application My Renault.

Trois offres pour les propriétaires

Les acquéreurs de la nouvelle Megane E-Tech électrique pourront bénéficier de trois offres exclusives proposées par L’Équipe. Ils pourront écouter les podcasts d’actualité, à l’image des émissions thématiques « Big 5 » sur le football ou « Crunch » sur le rugby. Ce service intègrera également le replay des principales émissions de la chaîne sportive en audio. La deuxième offre concernera les Collections L’Équipe, qui regroupent les créations originales habituellement réservées aux abonnés sous format audio. Ils seront ainsi offerts aux clients de la nouvelle Megane E-Tech électrique. Enfin, la troisième offre est le Direct audio de la chaîne L’Équipe, qui permettra aux occupants de la voiture de suivre en direct les événements sportifs et les émissions, toujours sous format audio. Ces différentes offres sont gratuites pour l’acquéreur du véhicule.

Nouveaux services

Ce nouveau type de service constitue un argument supplémentaire pour le constructeur auprès du client final et un canal supplémentaire pour un média comme L’Équipe. Le développement de la connectivité et l’arrivée d’interfaces de qualité dans les véhicules électriques ouvre la voie à de nouveaux services chez les constructeurs. Des services qui devraient augmenter en nombre et en diversité avec la croissance du niveau d’autonomie des voitures. Si les offres déployées avec L’Équipe restent gratuites, les constructeurs dans leur ensemble pourraient proposer dans l’avenir certains services payants, à la demande ou sous la forme d’abonnements. Ainsi, chaque client pourrait acheter des services d’information ou de loisir, tout comme il pourrait payer et activer des options sur son véhicule tout au long de la vie de ce dernier.