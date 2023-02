Renault et Nissan renforcent leurs projets de développement en Inde

Renault Group et Nissan donnent de nouvelles précisions sur leur stratégie de développement en Inde, avec un nouvel investissement de 600 millions de dollars. Six nouveaux modèles seront lancés, quatre SUV du segment C et deux voitures électriques du segment A.

Après avoir remis à plat l’Alliance, Renault Group et Nissan annoncent un renforcement de leur activité et de leur base industrielle en Inde. « Un investissement initial d'environ 600 millions de dollars est prévu pour soutenir les nouveaux projets, qui verront la création de 2 000 emplois supplémentaires au Renault Nissan Technology & Business Centre de Chennai », précise un porte-parole du groupe.

Trois nouveaux modèles pour Renault et trois pour Nissan

Au niveau du plan produits, six nouveaux modèles verront le jour, trois pour Renault et trois pour Nissan, sur des plateformes communes naturellement. Quatre SUV du segment C et deux modèles 100 % électriques du segment A seront ainsi produits dans l’usine de Chennai. Ces nouveaux véhicules doivent accompagner le développement commercial de Renault et Nissan en Inde, mais ils ne seront pas réservés à ce marché, « une augmentation significative des exportations depuis l'Inde » étant aussi programmée.

L’usine et les centre de R&D de Chennai renforcés par l’accord

L’usine RNAIPL de Chennai va sécuriser ses emplois et atteindre un taux d’utilisation de 80 %. Le site doit aussi atteindre la neutralité carbone en 2045 « grâce à un programme en cours visant à passer à 100 % d'énergies renouvelables, tout en réduisant la consommation d'énergie de l'usine de 50 % par rapport à aujourd'hui ». Les capacités de la centrale solaire existante seront multipliées par six pour une production de 14 MW. « L'Inde a été la première usine de l'Alliance et l'Inde sera au centre de ce nouveau chapitre de l'Alliance, avec de nouveaux véhicules, de nouvelles activités de R&D et de nouveaux marchés d'exportation qui feront passer nos opérations conjointes au niveau supérieur », déclare Guillaume Cartier, président de Nissan région Afrique, Moyen-Orient, Inde, Europe et Océanie. Ainsi, au niveau de la R&D, une intensification des programmes du Renault Nissan Technology & Business Centre India est annoncée, ce qui devrait créer jusqu'à 2 000 emplois sur le site près de Chennai, en se concentrant sur de nouveaux projets indiens et internationaux.

Le seuil de 100 000 ventes annuelles

« L'Inde est un marché clé pour Renault Group. Au cours des quatorze dernières années, nous avons développé la marque Renault avec nos équipes et nos concessionnaires, jusqu'à atteindre 100 000 véhicules vendus par an. L'Inde joue également un rôle clé dans notre empreinte mondiale en matière de recherche et développement. Ce projet avec Nissan est une première concrétisation de la nouvelle ambition de l'Alliance annoncée le 6 février 2023 », commente François Provost, directeur du développement international et des partenariats de Renault Group et directeur général de l'Alliance Purchasing Organization, tandis que les autorités de l’état du Tamil Nadu, situé dans le sud de l’Inde et comptant plus de 75 millions d’habitants, se félicitent d’un accord qui sécurise 15 000 emplois directs.

Renault et Nissan à parts égales

Enfin, dans la droite ligne du rééquilibrage des participations dans l’Alliance entre Renault et Nissan, les deux groupes ont réajusté leur actionnariat : « En vertu d'un nouvel accord-cadre, Renault Nissan Automotive India Private Ltd (RNAIPL) passera à un actionnariat de 51 % Nissan - 49 % Renault. Le Renault Nissan Technology Business Centre (RNTBCI) sera détenu à 51 % par Renault et à 49 % par Nissan ».